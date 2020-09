Corona-Tagebuch Salzgitter: Webers auf dem Seilbahnberg

Berufstätig und alleinerziehend mit drei Jungs in Zeiten von Corona: Yvonne Weber führt Tagebuch über ihr Leben.

Folge 105: Seilbahnberg

Heute ist der letzte Kindergartentag für einen meiner Zwillinge. Mit den Eltern (es darf nur ein Elternteil und ohne Geschwisterkinder wegen dem großen C mitkommen) geht es nach Lengede an den Seilbahnberg. Wir singen und spielen, laufen gut gelaunt auf dem 157 Meter hohen Berg und besteigen den Aussichtsturm.

Seinen Namen verdankt der Berg der Drahtseilbahn, die aus dem Tagebau kommend auf einem lang ansteigenden Gerüst endete. Die acht Kinder und wir Erwachsene schauen bei bester Fernsicht in die Weite. 360 Grad überblickt man die Region. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Es ist schön hier. Auf dem Rückweg entdecken die Kinder die lange Rutsche vom Berg auf die Wiese und klettern natürlich mehrmals wieder hinauf. Nach dem Picknick im Schatten unter den alten Bäumen, einer Schnitzeljagd und die Übergabe der Abschiedsgeschenke für die Schulanfänger. Wenig später holen wir den Zwillingsbruder, der bei einem Freund unterkam, ab. Wir essen im Garten Abendbrot in der Sonne.

Folge 106: Mitbringsel

Sie wissen es ja mittlerweile. Ich habe Hühner. Vorher war ich ganz normal. Nun lese ich bei einem Ausflug an die Nordseeküste auf dem Hotelbett liegend in einer Gruppe bei Facebook, dass ein weißes Seidenhuhn ein neuen Zuhause sucht. Ich google und stutze. Keine 30 Kilometer von mir entfernt. Das ist kein Zufall, denke ich, und schreibe die Hühnerhalterin an.

Auf dem Heimweg bin ich dann nicht mehr allein. Ein Karton mit Löchern steht im Fußraum auf der Beifahrerseite. Ein kleines süßes, noch namenloses Wuschelhäufchen aus Ostfriesland sitzt darin. Die Kinder werden es lieben! Meine Hühnerschar zu Hause leider nicht. Die finden den Neuankömmling völlig blöde. Da müssen wir noch Intergrationskonzepte basteln...

