Falsche Polizeibeamte erbeuten 30.000 Euro in Salzgitter

Trickbetrüger haben 30.000 Euro von einer 83-Jährigen Salzgitteranerin erbeutet. Sie hatten sich als Polizisten ausgegeben.

Laut Polizei nahm am Donnerstagabend ein angeblicher Polizeioberkommissar telefonischen Kontakt mit der Seniorin aus Salzgitter-Lebenstedt auf. Unter dem Vorwand eines in der Nachbarschaft bereits erfolgten – und jetzt bei ihr bevorstehenden – Einbruchs wurde die Frau aufgefordert, Barvermögen in Höhe von 30.000 Euro zu sichern und an die Polizei zu übergeben.

Geld von Unbekanntem abgeholt

Die ältere Dame wähnte sich sicher, dass sie mit einem Polizeibeamten telefoniert hatte. Am Freitagnachmittag holte ein Unbekannter das Geld zur vermeintlich sicheren Aufbewahrung bei der Polizei ab.

Dass es sich bei dem Anrufer wie auch bei dem Abholer des Geldes nicht um Polizeibeamte, sondern um dreiste Betrüger handelte, die mit dieser gemeinen Masche immer wieder Erfolg haben, erkannte die Geschädigte leider zu spät.

red