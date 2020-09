Protestanten in Salzgitter bauen auf Freiluft-Gottesdienste

Wegen Corona: Mit vier Monaten Verspätung finden die Konfirmationen in Salzgitter statt. Hier in Sauingen am ersten September-Wochenende sogar unter freiem Himmel mit gemeinsamem Gesang. Auch an Weihnachten, glaubt Propst Uwe Teichmann, wird man größere Gottesdienste nur draußen begehen können. Entsprechende Planungen laufen bereits an.