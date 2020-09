Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben in Potsdam begonnen – bislang aber ohne Ergebnis. Die Gewerkschaften fordern eine Einkommenssteigerung von 4,8 Prozent. Um den Arbeitgebern ihre Entschlossenheit zu zeigen, haben gestern 20 Mitglieder der Komba in Salzgitter bei einer Mahnwache vor dem Rathaus mobil gemacht. Vorsitzender Mario Römer (vorn) forderte eine bessere Entlohnung auch als Konsequenz der Leistungen in Corona-Zeiten.