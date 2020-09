Salzgitter. Das Gesundheitsamt konnte die Infektionsketten laut eigenen Angaben gut nachvollziehen. Aktuell sind 26 Personen an Covid-19 erkrankt.

Sieben weitere Coronafälle in Salzgitter

Am heutigen Freitag lagen dem Gesundheitsamt der Stadt Salzgitter sieben weitere positive Testergebnisse auf Covid-19 vor, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Damit steigt die Zahl der registrierten Infizierten seit Beginn der Pandemie auf 261.

Die Infektionsketten konnten durchweg nachvollzogen werden und für alle Infizierten sowie deren Kontaktpersonen wurde häusliche Quarantäne angeordnet. Ausgehend vom gestern gemeldeten Fall einer positiv an Covid-19 getesteten Lehrkraft eines Fortbildungskurses kam es zu drei weiteren Neuinfektionen unter den Kursteilnehmenden und vier Neuinfektionen im familiären Umfeld der Lehrkraft. Unter den positiv getesteten Angehörigen ist auch ein Kind, das die Altstadtschule in Salzgitter-Bad besucht. Der gesamte Klassenverband sowie betroffene Lehrkräfte wurden als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft und vom Gesundheitsamt der Stadt Salzgitter unter häusliche Quarantäne gestellt.

Infektionsketten gut nachvollziehbar

Ebenso musste für Teile einer Jugend-Fußballmannschaft, die zusammen mit ihrem, nachträglich positiv auf Covid-19 getesteten Trainer, an einem Spiel teilgenommen haben, häusliche Quarantäne angeordnet werden. Kontakt zur anderen Mannschaft bestand nicht. In allen Fällen sind die Infektionsketten aktuell gut nachvollziehbar und die jeweiligen Kontaktpersonen konnten dank der Informationen der Betroffenen schnell ermittelt werden.

Alle in Quarantäne befindlichen Kontaktpersonen werden durch das Gesundheitsamt getestet. Dazu ergänzt Gesundheitsdezernent Dr. Dirk Härdrich: „Unser Gesundheitsamt leistet ausgezeichnete Arbeit. Nur so bleibt das Infektionsgeschehen in Salzgitter beherrschbar. Das bedeutet täglich immense Mehrarbeit, für die ich mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gesundheitsamtes bedanke.“

Aktuell 26 erkrankte Personen

Am heutigen Freitag, 18. September, zählt die Stadt Salzgitter aktuell 26 an Covid-19 erkrankte Personen. Für insgesamt 332 Personen wurde vom Gesundheitsamt eine häusliche Quarantäne angeordnet. Vollständig aufgehoben wurde diese in 4.508 Fällen.