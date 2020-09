Salzgitter hilft mit Aktionsplan Menschen mit Behinderungen

Der durch den Rat der Stadt Salzgitter im Juli 2020 beschlossene Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention geht nun in die Umsetzung. Basis dafür bildet laut Stadt das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, das auch die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2009 ratifiziert hat.

Kern dieses Übereinkommens ist das uneingeschränkte und selbstverständliche Recht von Menschen mit Behinderungen auf Teilhabe. Der Aktionsplan wurde von der Stadtverwaltung Salzgitter in enger Zusammenarbeit mit dem Beirat für Menschen mit Behinderungen und den Fraktionen des Rates erarbeitet. Er soll eine Zielvorgabe zu einer Stadt sein, in der alle gleichberechtigt miteinander leben.

Einige geplante Maßnahmen sind bereits in der Umsetzung

Dabei orientiert sich der Aktionsplan an grundlegenden Lebensbereichen wie Bildung und Erziehung, Infrastruktur und Mobilität, Wohnen und Teilhabe, Arbeitswelt oder Kultur und Freizeit. Er hat das Ziel aufzuzeigen, welche Herausforderungen in den Handlungsfeldern bestehen und durch welche Maßnahmen die UN-Behindertenrechtskonvention in Salzgitter schrittweise umgesetzt werden können. In Projektgruppen wurde dazu ein Maßnahmenkatalog von insgesamt 68 Maßnahmen erstellt, der teilweise schon in der Umsetzung ist.

Dazu gehören die Erstellung eines Leitsystems für öffentliche Gebäude (etwa barrierefreie Infotafeln) und eines Anforderungsprofiles für barrierefreie Wohnungen, Zuschüsse an Vereine beim Nachweis inklusiver Angebote und eine barrierefreie Gestaltung des Internetauftrittes der Stadt sowie von Infoblättern und Broschüren.

Der Plan ist in Papierform und digital erhältlich

Dazu betont Sozialdezernent Dirk Härdrich: „In unserer offenen und bunten Stadt leben etwa 10.000 Menschen mit Behinderungen. Wir wollen mit dem Aktionsplan deren Chancen deutlich verbessern, in allen Bereichen am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.“

Interessierte können den Aktionsplan über den Behindertenbeauftragten der Stadt Salzgitter, Frank Schimkat, in Papierform anfordern (behindertenbeauftragter@stadt.salzgitter.de oder unter (05341) 8393692)). Ebenfalls ist dieser digital auf der Internetseite der Stadt unter www.salzgitter.de/aktionsplan verfügbar. Über die genannten Kontaktdaten können sich auch Menschen melden, die an der Umsetzung des Aktionsplans mitwirken möchten oder eine Idee zur Umsetzung haben.

red