Hospiz-Initiative Salzgitter: 1500 Euro für Jugendtrauerarbeit

Die Hospiz-Initiative Salzgitter hat vom Handels- und Gewerbeverein (HGV) Lengede am Donnerstag eine Spende über 1500 Euro erhalten. Dieses Geld fließt in das Projekt „Regenbogenweg“, das sich um Kinder- und Jugendtrauerarbeit dreht. In den Räumen der Hospiz-Initiative in der Swindonstraße soll es ab kommendem Jahr gesonderten Platz für die bereits bestehende Trauergruppe für junge Menschen geben.

„Auf der Jahreshauptversammlung im Februar hat unser Team dieses Vorhaben vorgestellt“, erzählt Birgit Beyer, eine der Verantwortlichen für die Kinder- und Jugendtrauerarbeit. Die anwesenden Gewerbetreiben aus Lengede seien davon so berührt gewesen, dass sie spontan die nun übergebenen 1500 Euro sammelten. HGV-Vertreter bringend Spendenscheck vorbei und schauen sich Fortschritt vor Ort an Den Scheck brachten – coronabedingt nun „erst“ im Oktober – der HGV-Vorsitzende Bernd Löper, sein Stellvertreter Thomas Lages und Kassenwart Karl-Heinz Krone in Lebenstedt vorbei. Birgit Beyer sowie ihre Kolleginnen Petra Brandenburg und Manuela Herzog vom „Regenbogenweg“-Team nahmen die Spende entgegen und zeigten den Gästen bei dieser Gelegenheit auch gleich den in der Renovierung befindlichen Jugendraum. Dieser wird auf Wunsch der betreuten Jugendlichen eingerichtet und soll auf die Bedürfnisse ihrer Altersgruppe ausgerichtet sein. So soll es einen Fernseher geben, dazu auch Materialien, mit denen sich die jungen Leute in ihrer Trauer auf kreative Art ausdrücken können. Die HGV-Vertreter, berichtet Birgit Beyer, zeigten sich beim Vor-Ort-Termin angetan von dem Projekt. Weitere Spende für die Hospiz-Initiative: 673 Euro von DM Neben der genannten Spende aus Lengede durfte sich die Hospiz-Initiative Salzgitter kürzlich auch über eine Zuwendung in Höhe von knapp 673 Euro vom Drogerieunternehmen DM freuen. Beyer: „Wir sind glücklich darüber.“

mkl