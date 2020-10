Beate Vitt (ganz links) vom KJT Hamberg mit ihren Kolleginnen Elisabeth Knobloch (ganz rechts) und Tamara Hagen (Dritte von rechts) sowie Sarah Semke (Zweite von Links), Jugendleiterin beim Programm „Natur erleben", und den jungen Teilnehmern bei einer „Kids for Nature“-Aktion in Salzgitter-Bad.

Salzgitter-Bad. Bei der Ferienaktion „Kids for Nature“ des KJT Hamberg geht es für die jungen Teilnehmer täglich raus in den Wald. Hier gibt es vieles zu lernen.

Kinder können in Salzgitter-Bad Natur „mit allen Sinnen erleben“

„Kids for Nature“ lautet in diesen Tagen das Motto im Kinder- und Jugendtreff (KJT) Hamberg in Salzgitter-Bad. Die Herbstferienaktion ist Anfang vergangener Woche gestartet und läuft noch bis diesen Freitag. „Die Teilnehmer sollen hier etwas über die Natur und den vernünftigen Umgang mit ihr lernen“, erläutert KJT-Mitarbeiterin Beate Vitt das Leitbild.

12 Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren sind dabei, für sie ging und geht es täglich in die Waldstücke der nahen Umgebung. „Sie bekommen so die Möglichkeit, sich mit allen Sinnen auf den Wald einlassen“, erklärt Vitt. Dazu gehöre es, auch die „herbstliche Schönheit“ zu erleben, etwa mit Pilzen und Laub in verschieden Farben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist Teamwork – etwa beim gemeinsamen Bau eines Waldsofas, einem aus Ästen bestehenden Sitzkreis. Herbstferien im KJT Hamberg: Kinder basteln Schmuck aus Naturmaterialien und untersuchen den Waldboden Weitere Aktivitäten waren das Anfertigen von Holzspießen als Essbesteck sowie Amuletten und weiterem Schmuck aus Naturmaterialien. Neben Vitt und ihren KJT-Kolleginnen Tamara Hagen und Elisabeth Knobloch stets dabei: Sarah Semke, Jugendleiterin beim Projekt „Natur erleben“, das maßgeblich an dem Ferienprogramm in Salzgitter-Bad beteiligt ist. Die Verantwortlichen freuen sich über die rege Teilnahme: „Die Kinder sind sehr interessiert an den Themen, die wir ihnen bieten.“ Dazu gehörten bislang, Stichwort Nachhaltigkeit, auch das Kochen von Marmelade aus regionalen Produkten und eine Waldwegerkundung mit Kettcars, um „alternative Mobilität“ weg vom Ausflug im elterlichen Auto zu erleben. Außerdem wurde gemeinsam der Waldboden untersucht, erzählt Beate Vitt – Fazit: zu trocken. „Kids for Nature“: Woher kommt eigentlich unsere Kleidung? Diese Woche sollen dann T-Shirts mit Farben aus Naturstoffen bemalt werden. Ein Schwerpunkt liegt dabei auch auf der Frage, woher unsere Klamotten überhaupt kommen und welch weite Wege sie häufig nehmen müssen, um letztlich in Deutschland im Kleiderschrank zu landen. Natürlich gilt auch hierbei das Corona-Hygienekonzept, unter anderem sind die Gruppen weitaus kleiner als in den vorangegangenen Jahren.