Hohe Covid-19-Inzidenz: Keine Regelverschärfungen in Salzgitter

Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Salzgitter den zweiten Tag in Folge über 35. Strengere Corona-Maßnahmen sieht die Stadt derzeit jedoch nicht vor.

Die Covid-19-Inzidenz der vergangenen sieben Tage liegt in Salzgitter aktuell bei 36,45 – und damit den zweiten Tag in Folge über dem kritischen Wert von 35. Dies teilte Stadtsprecherin Simone Kessner am Mittwochabend in einer Pressemitteilung mit. Für den Mittwoch hat die Stadt sechs Neuinfektionen mitgeteilt.

Am Dienstagabend war zunächst von 27 Neuinfektionen und einer entsprechenden 7-Tage-Inzidenz von 45,79 die Rede gewesen. Diese Werte korrigierte die Stadt nun am Mittwoch auf 21 beziehungsweise 43,93. Salzgitters Gesundheitsamt schickt Kontaktpersonen in Quarantäne Ab einem Inzidenz-Wert von 35 sind verschärfte Corona-Regeln in Form einer eine ausgeweiteten Maskenpflicht möglich. „Generelle Einschränkungen auf lokaler Ebene sind derzeit als Maßnahme der Stadt nicht vorgesehen", teilt Sprecherin Kessner nun jedoch mit. „Ein Blick auf die Zahlen von heute reicht nicht, um eine verlässliche Aussage darüber zu treffen, ob in Salzgitter demnächst spezielle Regelungen gelten werden." Salzgitters Gesundheitsamt sei derweil „mit Hochdruck dabei, die Infektionsketten festzustellen und die Kontaktpersonen der Kategorie 1 unter Quarantäne zu stellen." „Diffuse Infektionslage": Kein Schema festzustellen Kessner: „Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein einheitliches oder lokalisierbares Ausbruchsgeschehen." Vielmehr gebe es eine „diffuse Infektionslage", die sich aus vielen Einzelinfektionen zusammensetze. Nach ersten Erkenntnissen sei dabei kein Schema festzustellen. Die Stadt mahne die Bürger weiterhin zu achtsamem Verhalten, um einen weiteren Anstieg der Covid-19-Infektionen zu verhindern. Mehr zum Thema: 27.026 Corona-Infizierte in Niedersachsen – 719 Tote

