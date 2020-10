Lebenstedt: Post-Pläne sind der Stadt nicht bekannt

„Wir ziehen um“: Diesen Aushang finden Kunden seit Anfang des Jahres am Eingang der ehemaligen Postbank-Filiale in der Joachim-Campe-Straße. Neuer Standort ist nun wenige hundert Meter entfernt im Citytor-Center. Der Unterschied ist, dass sich dort kein Außenbriefkasten befindet, wie es gegenüber dem Rathaus noch der Fall war. Was dabei für manch einen besonders ins Gewicht fällt: Im näheren Umfeld gibt es somit auch keinen Briefkasten für Spätleerungen mehr.

Ein Zustand, über den sich Leser gegenüber unserer Zeitung beschwert haben. In der neuen Postbank-Filiale, berichtet einer, habe ihm niemand beantworten können, wo in der Stadt denn noch Spätleerungen stattfinden würden.

Salzgitter: Kein Briefkasten mit Spätleerung mehr

Die Deutsche Post bietet im Internet einen deutschlandweiten „Standortfinder“ an. Hier sind auch für Salzgitter sämtliche Postfilialen mit entsprechenden Öffnungszeiten aufgelistet – und gleichermaßen die Briefkästen samt Leerungszeiten. „Weit über 50“ davon gebe es aktuell im Stadtgebiet, teilte die Post auf eine erste Anfrage mit.

Das Problem bleibt, dass sich nun auch dort keine Briefkästen mit Spätleerung, also solchen nach 18 Uhr, mehr finden. Gucken Freunde des abendlichen Postverschickens in Salzgitter also komplett in die Röhre?

„Spätleerungen gibt es schon seit Jahren nicht mehr in großem Umfang“, lautet die Stellungnahme der Deutschen Post. Die Zeiten der Leerungen seien zudem von Routen- und Personalplanungen abhängig. Daher könnte solch ein Service nicht einfach von einem alten zum neuen Standort – etwa von der Joachim-Campe-Straße zum Citytor-Center – „transferiert“ werden.

Etwaige Post-Pläne: Neuer Briefkasten vor Rathaus?

Für Städte der Größenordnung Salzgitters seien Spätleerungen jedoch durchaus üblich – und ein entsprechender Briefkasten auf dem Rathausvorplatz in Lebenstedt geplant. Die Leerungszeiten, so die weitere Auskunft des Unternehmens, sollen dabei „bis voraussichtlich 20 Uhr“ reichen.

Worauf man in der Sache warte, sei eine entsprechende Genehmigung der Stadt. Für diese teilt Sprecherin Simone Kessner nun jedoch auf Anfrage mit, dass ein Antrag oder Ähnliches nicht vorliege – zumal es sich beim Aufstellen eines Briefkastens ohnehin um ein sogenanntes „verfahrensfreies Vorhaben“ handele, das nicht durch Gremien müsse. Wie es nun aber um die tatsächliche Kommunikation stehe, konnte die Deutsche Post bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht mitteilen.

Spätleerungen: Abweichende Angaben im Internet

Ein weiterer Punkt in der Spätleerungs-Causa: Während der Briefkasten an der Joachim-Campe-Straße im Post-„Standortfinder“ richtigerweise nicht mehr genannt wird, ist er auf weniger offiziellen Websites wie etwa „onlinestreet.de“ nach wie vor samt mittlerweile nicht mehr existenter Leerungszeiten zu finden. Ein Verwirrspiel, das auch unsere Leser monieren.

„Wir haben keine Möglichkeit, Falschangaben auf anderen Webseiten zu unterbinden“, erklärt ein Post-Sprecher dazu. Daher verweise man als Quelle „auf unsere eigene Seite, die kontinuierlich gepflegt und aktualisiert wird“.

Seitens unserer Leserschaft wurde zudem angegeben, dass an manchem Briefkasten in Salzgitter auch noch auf die Spätleerungen am alten Postbank-Standort verwiesen werde. „Das werden wir prüfen“, versichert der Sprecher.