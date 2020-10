Die Mädchen und Jungen in den Salzgitteraner Kindertagesstätten haben einen vielfältigen kulturellen Hintergrund. Dies stellt die pädagogischen Fachkräfte in den Einrichtungen vor besondere Herausforderungen.

Neue Herausforderungen und psychische Belastungen

Das Projekt „GeViel“ der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben soll ihnen helfen, diese Herausforderungen besser zu meistern und damit gesundheitliche, aber vor allem psychische Belastungen zu verringern. „Wir haben zum Teil bis zu 90 Prozent Migrationsanteil bei den Kindern in den Salzgitteraner Kitas“, sagt Susanne Kundolf.

Die Geschäftsstellenleiterin von Arbeit und Leben in Salzgitter hat das Projekt GeViel – Gesundheit und kulturelle Vielfalt in der Kita – konzipiert und für die Finanzierung Fördermittel des Europäischen Sozialfonds eingeworben.

Kundolf hat Sozialwissenschaften studiert und ist Fachberaterin für betriebliches Gesundheitsmanagement. Erfahrungen über die Arbeit in Kindertagesstätten hat die Mutter als Vorsitzende einer Kita-Elterninitiative gesammelt. Im Projektteam für GeViel zur Seite steht ihr Maria Müller. Sie hat Bildungswissenschaften mit Schwerpunkt pädagogische Psychologie studiert und als Projektleiterin bei der Kinder- und Jugendstiftung gearbeitet.

Arbeitsalltag wird immer intensiver

Der Arbeitsalltag in den Kitas, Tagespflegeeinrichtungen aber auch bei Tagesmüttern oder -vätern werde durch den Migrationshintergrund vieler Kinder immer arbeitsintensiver, betonen die beiden Frauen.

„Themen wie Mehrsprachigkeit, religiöse Vielfalt, Flucht, Asyl, Geschlechterrollen sowie unterschiedliche Erziehungsvorstellungen der Eltern prägen den Arbeitsalltag“, heißt es in einem Flyer zum Projekt. GeViel soll den Kita-Mitarbeitern Anregungen und Handlungsanleitungen für die direkte pädagogische Arbeit mit den Kindern und Eltern liefern.

Maßnahmen für die tägliche Arbeit anpassen

Gemeinsam mit den Kitaleitungen und Mitarbeitern sollen Maßnahmen für die tägliche Arbeit entwickelt werden. Individuell angepasst an die Belastungen in den jeweiligen Kitas. Workshops sind geplant, ebenso ein Austausch innerhalb der teilnehmenden Einrichtungen, erläutern die beiden Frauen.„Das Projekt soll Erleichterung für die Arbeit bringen und die psychische Widerstandsfähigkeit der Mitarbeiter unterstützen, dabei geht es um viele kleine Stellschrauben, die etwas ändern können“, sagt Müller. Susanne Kundolf sieht das Projekt auch als einen weiteren Baustein von Arbeit und Leben, die Integration in Salzgitter zu unterstützen.

Pilotprojekt in Niedersachsen

GeViel sei ein Pilotprojekt in Niedersachsen. Erkenntnisse könnten dann aber auch für die Region übertragen werden. Bewerben können sich Kitas sowie Tagesmütter und -väter noch bis zum 30. November bei Arbeit und Leben in Salzgitter. Im Juli 2022 soll das Projekt beendet werden.