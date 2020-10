Salzgitter. Bei Kontrollen hat die Polizei am Wochenende drei Verstöße gegen die Sperrstunde registriert. Diese gilt aktuell ab 23 Uhr.

Drei Einrichtungen verstoßen in Salzgitter gegen Sperrstunde

Aufgrund der in Salzgitter stark gestiegenen Fallzahlen von an Covid-19 erkrankten Personen gilt wie berichtet seit Freitag auch für das Stadtgebiet Salzgitter eine Sperrstunde ab 23 Uhr für Gastronomie Betriebe, Lokale, Vereinsheime und weitere Einrichtungen mit Getränkeausschank. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden nach Polizeiangaben bei Kontrollen drei Verstöße gegen die Sperrstunde festgestellt. Einem Restaurant, einem Kulturzentrum und einer Spielhalle wurde der weitere Betrieb für die Nacht untersagt, heißt es. Gegen die Verantwortlichen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

red