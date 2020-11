240 Gewinne aus Salzgitter sind hinter 24 Türchen zu finden

Manch liebgewordene Rituale trotzen sogar der Pandemie. So ist es zum Beispiel mit dem Adventskalender des Lions-Clubs Salzgitter – Schloss Salder. Corona zum Trotz erscheint er auch in diesem Jahr wieder und steckt voller Überraschungen. Das druckfrische Los-Spiel erscheint pünktlich zum 2. November: Es ist ab dem heutigen Montag erhältlich – und wieder schmückt das vor nachtblauem Himmel erleuchtete Schloss Salder den vorweihnachtlichen Karton, ein beliebtes Motiv aus dem Pinsel des Künstlers Helmut Lingstädt.

Der Kalender, den Lions-Präsident Sven Dörting und Kalender-Macher Wolfgang Jainta in der Redaktion vorstellten, zeigt erneut, worauf es dem Lions-Club ankommt: vielseitige Überraschungen für den guten Zweck zu verbreiten. Diesmal sind es 240 Einzelgewinne im Gesamtwert von rund 13.000 Euro, die sich hinter den 24 Schloss-Türchen des Kalenders verbergen.

Auflage: 4000 Exemplare

Der vorweihnachtliche Zahlenzauber ist wie in den Vorjahren in einer Auflage von 4000 Exemplaren gedruckt worden. Wie erfolgreich die Aktion des Clubs ist, belegen Zahlen. So kam im vergangenen Jahr ein Gesamterlös von rund 12.000 Euro zusammen. Er fließt Projekten der Kinder- und Jugendarbeit zu, darunter der Lebenshilfe, der Konfirmandenfreizeit der Kirchengemeinde Gebhardshagen, dem Schulverein der Grundschule Am Sonnenberg in Gebhardshagen und der Ohlendorfer Jugendfeuerwehr. Wer in diesem Jahr davon profitiert, ist noch unklar. Bis zum Jahresende können alle gemeinnützigen Vereine im Stadtgebiet Förderanträge stellen und sie per E-Mail an die Adresse info@schlosssalder.de schicken.

Wer einen Kalender zum Stückpreis von 5 Euro kauft, kann Sachpreise und Gutscheine gewinnen, die viele Sponsoren gespendet haben. Darunter sind Bons für Kulturveranstaltungen, Ballonfahrten, Backwaren, Kinobesuche oder Einkaufsgutscheine der Werbegemeinschaft Salzgitter-Bad. Der Hauptgewinn ist ein individueller Reisegutschein im Wert von 1200 Euro.

Jeder Kalender hat eine individuelle Gewinnnummer

Die Gewinnnummer jeden Kalenders findet sich im Feld „Losnummer“ rechts auf der Vorderseite. Welche Zahl preisträchtig ist. gibt unsere Zeitung ab 1. Dezember werktäglich bekannt.

Die Kalender sind unter anderem erhältlich im Service-Center unserer Zeitung, Chemnitzer Straße 33, in Lebenstedt, beim Zeitschriftengeschäft Reimann in der Vorsalzer Straße 2 in Salzgitter-Bad oder beim Reisebüro Flugbörse, Berliner Straße 14a.