Arbeitslosigkeit in Salzgitter sinkt im Oktober auf 10,2 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in der Stadt Salzgitter hat sich von September auf Oktober um 201 auf 5559 Personen verringert. Das waren 957 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Oktober 10,2 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 8,5 Prozent, teilt die Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar mit, zu der auch der Bezirk Salzgitter gehört.

Es meldeten sich 949 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 330 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 1149 Personen ihre Arbeitslosigkeit (–171).

Bestand an Arbeitsstellen steigt leicht

Die Arbeitslosenzahlen in Salzgitter im Oktober 2020 Foto: Jürgen Runo

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Oktober um 8 Stellen auf 497 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 173 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Oktober 150 neue Arbeitsstellen, 39 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 1515 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 521.

Auch zur Kurzarbeit machte die Agentur für Arbeit Angaben. In Salzgitter war ein erheblicher Anteil der Kurzarbeiter in Großbetrieben angestellt: 13.330 von 19.652. Der durchschnittliche Arbeitsausfall lag bei 57 Prozent, im März lag er noch bei 34 Prozent. Die meisten Kurzarbeiter waren im März und April in folgenden Wirtschaftsabschnitten zu finden: Verarbeitendes Gewerbe (14.606, März: 5733), Handel (1015, März: 332), Gastgewerbe (670, März: 308).