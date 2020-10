Corona-Todesfall in Salzgitter – Inzidenz steigt auf 127,1

In Salzgitter sind am heutigen Donnerstag 37 Corona-Neuinfektionen hinzugekommen. Die Inzidenz beträgt damit 127,1, teilt die Stadt mit. 481 Bürger infizierten sich seit Beginn der Pandemie, 177 sind akut infiziert, 292 gelten als genesen. Im Krankenhaus ist am Donnerstag eine über 70-jährige Frau mit einer Covid-19-Infektionen verstorben. Das Ausbruchsgeschehen sei weiterhin vielfältig. Dies betreffe sowohl die Orte des Ausbruchsgeschehen als auch das Alter der an Covid-19 erkrankten Personen. So seien neben einzelnen Erwachsenen auch Kinder der Grundschulen Am Ostertal und Am Sonnenberg, der Realschule in Salzgitter-Bad und der Berufsbildende Schule betroffen.

Die steigende Anzahl der Neuinfektionen werde im Lichte der an diesem Wochenende in Kraft tretenden neuen Landesverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie von Oberbürgermeister Frank Klingebiel und seinem Krisenstab bewertet.

