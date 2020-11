Ein Bewohner des AWO-Wohn- und Pflegeheims Am Eikel in Salzgitter-Bad wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Das berichtet die Einrichtung am Sonntagnachmittag.

Der Bewohner (70) befinde sich demzufolge derzeit im Krankenhaus. Am Sonntag wurden in Absprache mit dem Gesundheitsamt der Stadt Salzgitter 31 Bewohner und Bewohnerinnen innen des betreffenden Wohnbereichs und 30 Mitarbeiter getestet. „Der Wohnbereich ist isoliert“, heißt es seitens der AWO. Bis die weiteren Testergebnisse vorliegen, stehe das Wohn- und Pflegeheim unter Bezugnahme auf die gültige Landesverordnung unter Quarantäne. Ein weiteren positiven Corona-Fall in einem Altenheim hatte die Stadt am Samstag auf Anfrage berichtet: In einer Einrichtung in Lebenstedt war ein Mitglied der Belegschaft positiv getestet worden.