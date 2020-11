Grundschule Am Ostertal bietet Projekt „Next Generation“

Der Kooperationsvertrag zwischen der Grundschule Am Ostertal in Lebenstedt und dem Theaterpädagogischen Zentrum Braunschweig und Region (TPZ) sowie dem KJT Graffiti/Stadt Salzgitter ist eingetütet. Die Verantwortlichen unterzeichneten den Kontrakt in der Grundschule.

Das Projekt läuft unter dem Motto „Next Generation“. Unterrichtet werden an der Grundschule rund 410 Schüler von 28 Lehrkräften. Mit im Boot sitzen zudem zwölf pädagogische Mitarbeiter und drei Schulsozialarbeiter. Für bildungsbenachteiligte Kinder Bei dem neuen Projekt geht es um „tanz + theater machen stark“ mit bildungsbenachteiligten Kindern. „Wir planen wöchentliche Angebote, die nach dem Unterricht laufen sollen. Erarbeitet und betreut werden die kostenlosen Angebote gemeinsam von Theaterpädagogen des LOT-Theaters, der Schulsozialarbeit der Grundschule sowie Sozialarbeitern des KJT Graffiti“, erklärte GS-Rektorin Fanja Kutolowski. Förderung und Finanzen Während der Vertragsunterzeichnung waren Steffi Theis (Geschäftsführung LOT-Theater), Andrea Fester (Leiterin TPZ), Carolin Bodenburg (KJT Graffiti) und Janna Schomaker (Schulsozialarbeit) dabei. Gefördert und finanziell getragen wird das Projekt von der Braunschweiger Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz und der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung. Auch Lebensart vermitteln Geplant seien theaterpädagogische Angebote, Tanzpädagogik mit dem Ziel, die Sprachfähigkeit nochmals zu verbessern. „Das ist umso wichtiger, da wir viele Kinder mit Migrationshintergrund in der Schule haben“, verdeutlichte Fanja Kutolowski. Die Schule versuche den Kindern möglichst viel Lebensart zu vermitteln. Direkt nach dem Unterricht Von der kommenden Woche an fänden die Aktionen direkt nach dem Unterricht in der Schule statt. „Allerdings sind die Kurse pro Jahrgang auf zwölf Schüler begrenzt, ergänzte die Pädagogin. „Wir freuen uns, den KJT Graffiti eingebunden zu haben und uns dadurch erweitern können“, freute sich Kutolowski. Kreativität entwickeln Theaterpädagogin Sina Dunker (LOT), ausgebildet in Deutsch als Fremdsprache, unterstrich, man wolle den Kindern einen Raum geben, um eigene Kreativität und Ausdrucksfähigkeit zu erfahren. „Sie sollen sich ihrer eigenen Stärken bewusst werden, sich so zeigen wie sie sind, Spaß haben am Musizieren, Tanzen und Theaterspielen“, erklärte sie das Ziel des Projekts. Mit Sprache umgehen LOT-Leiterin Steffi Theis fügte hinzu, das Projekt sei „großartig“, weil man sehr stark daran arbeiten müsse, mit Kindern und Jugendlichen Theater zu machen, mit Sprache umzugehen und sie zu erfassen. Als Räume stehen unter anderem der Musikraum, das KJT Graffiti und der Stadtpark als gemeinsamer sozialer Raum zur Verfügung.