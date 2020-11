Stadt Salzgitter genehmigt neuen Briefkasten am Rathaus

Jetzt herrscht Klarheit: Die Stadt hat dem Antrag der Deutschen Post zugestimmt, einen neuen Briefkasten mit Spätleerung an der Joachim-Campe-Straße aufzustellen. Das teilte Sprecherin Simone Kessner mit. Wir hatten kürzlich über das Vorhaben der Stadt berichtet – zu diesem Zeitpunkt war der Stadt aber noch nichts bekannt.

Lebenstedt: Briefkasten mit Spätleerung kommt an Bushaltestelle neben Rathaus

Der Briefkasten, der Leerungszeiten bis 20 Uhr bieten soll, wird laut Kessner auf der Straßenseite des Rathauses an der Bushaltestelle „Lebenstedt Rathaus“ aufgestellt. Ein Post-Sprecher bestätigte nun, dass dies „innerhalb der nächsten 10 bis 14 Tage“ geschehen solle.

Seitdem die Postbank-Filiale an der Joachim-Campe-Straße Anfang des Jahres geschlossen hatte, fehlte es in der Stadt an einem Briefkasten mit Spätleerung.