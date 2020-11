Corona: Test-Team des Gesundheitsamts in Salzgitter infiziert

Warum sind die Corona-Zahlen in Salzgitter so hoch? Etwa 30 Neuinfektionen werden pro Tag gemeldet, die 7-Tage-Inzidenz verharrt bei Werten um 170 – dem höchsten Wert in der Region? 12 Schulen, vier Altenheime sowie mehrere Kindergärten sind betroffen. Und inzwischen auch das Gesundheitsamt. Drei Mitarbeiter haben sich offenbar im privaten Bereich angesteckt, elf sind in Quarantäne, meldet die Stadt. Doch eine einfache Antwort auf die Frage nach dem Warum hat auch die Verwaltung nicht. „Es gab kein großes Super-Spreader-Event, bei dem sich plötzlich sehr viele Menschen angesteckt hätten“, erklärt Stadtsprecherin Simone Kessner. Außer bei einer Freikirche und einer privaten Feier gab es keine Häufungen. Vielmehr hätte sich die Zahl der Neuinfektionen in Salzgitter etwa ab dem 21. Oktober erst sprunghaft und dann stetig erhöht. Vor diesem Tag widmete „Zeit Online“ Orten mit niedrigen Infektionszahlen noch einen eigenen Artikel – unter anderem auch Salzgitter. Titel: „Wo das Virus keine Wirte findet“. Inzwischen hat sich die Lage geändert.

Drei Mitarbeiter eines Test-Teams im Corona-Drive-In am Alten Klinikum in Salzgitter-Bad haben sich mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert, gab die Stadt am Mittwochabend bekannt. Allerdings im privaten Bereich, sagt Stadtsprecherin Simone Kessner. Angesichts der Zahl von Infektionen in der Stadt wiegen die Ausfälle umso schwerer. Kessner: „Es gibt zum derzeitigen Zeitpunkt keinerlei Hinweis auf eine Infektionskette innerhalb des Gesundheitsamtes. Trotz dieses kurzfristigen Personalausfalls konnten Covid-19-Testungen im Gesundheitsamt durchgeführt werden.“ Die Lage sei aber angespannt. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten mit Hochdruck.“ Einige der elf als Kontaktpersonen der Kategorie 1 unter Corona-Quarantäne gestellten Behördenmitarbeiter arbeiten aus dem Home-Office weiter.

Im Gesundheitsamt versucht man weiter, der Flut an Infektionen und damit einhergehenden aufwendigen Kontaktverfolgungen nachzukommen. 65 Mitarbeitende sind in purer Zeitnot und „am Limit“, ist aus dem Amt zu hören. 23 Mitarbeiter hat man aus anderen Bereichen der Verwaltung herangezogen, 19 wurden befristet neu eingestellt, zwei Containment-Scouts des Robert-Koch-Instituts sind im Einsatz.. Sie stemmen sich gegen die Arbeitsflut. „Für die Bevölkerung“, sagen Mitarbeiter aus der Behörde. Der Oberbürgermeister habe sich bisher kein Bild der Lage vor Ort gemacht, bedauern sie. Das würden sie als Zeichen der Wertschätzung vermissen.

Die durch die Infektionen ausfallenden Testkapazitäten werden kurzfristig durch den Einsatz anderer verfügbarer Kräfte kompensiert, sagt Kessner. Die Stadtverwaltung hat zudem Unterstützung von der Bundeswehr angefordert. Es sei bereits seit dem, Frühjahr mit dem Wehrbereichskommando in Hannover abgesprochen gewesen, bei Bedarf Unterstützung zu bekommen. Dieser Bedarf sei nun da.

Zwei Fachärzte sowie zwei Sanitätssoldaten sollen das Team des Gesundheitsamtes ab Montag verstärken, um Tests im Corona-Drive-In dauerhaft sicherzustellen.

Diese Schulen sind betroffen

Mittlerweile befinden sich in Salzgitter folgende 12 Schulen im Sondermodus, in „Szenario B“, bei dem zwischen Präsenz- und Heimunterricht gewechselt wird, weil der Inzidenzwert in der Stadt jenseits der Marke von 100 liegt und hier Klassen in Quarantäne sind: Grundschule (GS) Am Sonnenberg, GS Lichtenberg, GS Am Ostertal, GS. St. Michael, GS Hallendorf, GS Dürerring, Emil-Langen-Realschule, Hauptschule An der Klunkau, Integrierte Gesamtschule, Gymnasium Salzgitter-Bad, Gymnasium Am Fredenberg, BBS Fredenberg (Stand: Donnerstag)

Positive Fälle in vier Kitas

Folgenden Kindertagesstätten sind von Infektionen betroffen, einzelne Gruppen stehen unter Quarantäne: Kigaluga, Kita St. Hedwig, Kita Am Blütenweg und AWO Regenbogenland.

Covid-19 in vier Altenheimen

Auch in vier Altenheimen wurden je eine Covid19-Infektion nachgewiesen: Alloheim, Haus am See, Johanniterhaus Johann Sebastian Bach und Altenheim am Eikel.

Der am Dienstag gemeldete Todesfall eines über 80-jährigen Mannes ist hingegen statistisch nicht der Stadt Salzgitter zuzurechnen, gab die Verwaltung bekannt. Es wurde erst später bekannt, dass der Verstorbene seinen Wohnsitz nicht in Salzgitter hatte. Doch am Donnerstag verstarb ein Über-90-Jähriger. Somit sind bisher 13 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in Salzgitter zu beklagen.

Laut Divi-Intensivregister waren Stand Donnerstag vier Covid-19-Patienten in Salzgitter in intensivmedizinischer Behandlung, zwei von ihnen werden invasiv beatmet.