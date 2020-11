Kind bei Autounfall in Gitter leicht verletzt

Gitter. Eine 81-Jährige nahm der jungen Mutter am Freitag im Bereich der B6-Abfahrt an der Alten Salzstraße die Vorfahrt.

Am Freitagnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall an der Abfahrt zur Bundesstraße 6 in Gitter gekommen. Eine 81-Jährige war laut Mitteilung der Polizei gegen 15 Uhr mit ihrem Pkw in Richtung Goslar unterwegs, als sie an der Einmündung Alte Salzstraße mit dem Fahrzeug einer 25 Jahre alten Frau zusammenstieß.

Die Jüngere, die in Richtung Salzgitter-Bad fuhr, war demnach vorfahrtsberechtigt. Sie hatte ein Kind dabei, das bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro, wie die Polizei abschließend mitteilte.

red