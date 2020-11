Bei der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ können ach in Salzgitter alle, die etwas beitragen möchten, Geschenkboxen für bedürftige Kinder in Osteuropa abgeben.

Salzgitter. Bis Montag, 16. November, können Interessierte auch in Salzgitter selbst befüllte „Schatzkisten“ abgeben. Diese gehen an bedürftige Kinder.

Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ startet in Salzgitter

Mehr als 400.000 bedürftige Kinder, vornehmlich aus Osteuropa, sollen dieses Jahr im Zuge der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ mit Geschenkpäckchen aus dem deutschsprachigen Raum überrascht werden. Dies teilt Benjamin Speitelsbach, Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Salzgitter, mit.

„Weihnachten im Schuhkarton“: Fünf Abgabepunkte auch in Salzgitter

Jeder, der etwas beisteuern möchte, kann demzufolge von diese Montag an bis zum 16. November eine selbst befüllte „Schatzkiste“ zu einem der offiziellen Abgabeorte bringen. Im Salzgitteraner Stadtgebiet sind dies:

Erlöserkirche, Kriemhildstraße 6, Salzgitter-Bad

Malteser-Apotheke, Bohlweg 61, Salzgitter-Bad

Opa’s Backstube, Am Fuchsloch 22, Gebhardshagen

Möbel Profi, Hammerschlag 2, Lebenstedt

Alte Apotheke, Frankfurter Straße 56, Thiede

Geschenkpäckchen gehen unter anderem in die Ukraine

Die örtliche Koordination übernimmt ein Team der Erlöserkirche, geleitet von den Eheleuten Judith und Enrico May. Die Geschenke gehen etwa nach Bulgarien, in die Ukraine oder nach Georgien.

Weitere Informationen: www.weihnachten-im-schuhkarton.org – hier finden sich auch Angaben dazu, was in die Schuhkartons eingelegt werden kann und was nicht.

red