Salzgitters Kanalbau: Bürger wollen nicht für Anschluss zahlen

Der Protest der Anwohner gegen die Kosten, die bei der bevorstehenden Verlegung der Schmutzwasserkanalisation durch Flachstöckheim auf sie zukommen, hat Folgen. Weil der Ortsrat Südost Mitte September vorgeschlagen hat, die städtische Abgaben-Satzung zur Abwasserbeseitigung so zu verändern, dass die Anlieger nichts bezahlen müssen, zeichnet sich eine schwierige Entscheidung am 1. Dezember im Rat ab. Klar ist aber schon jetzt: Egal, wie die Politiker entscheiden – für die Anlieger in Flachstöckheim kommt der Beschluss zu spät. Sie erhalten auf jeden Fall Rechnungen von der Stadt.

Schon Ende 2012 hat der Rat das Abwasserbeseitigungskonzept beschlossen, das den Bau eines neuen, rund 17 Kilometer langen Zentralsammlers vorsieht. Er leitet die Abwässer, die im Süden der Stadt anfallen, von Salzgitter-Bad bis bis zur Kläranlage ab. Doch erst jetzt, kurz vor dem Start der Bagger in Flachstöckheim, gibt es Ärger. Die Anwohner protestieren, weil sie sich an den Kosten beteiligen sollen und befürchten, teilweise mehr als 6000 Euro hinblättern zu müssen. Streit um die Höhe der Kosten Zum anderen verweisen sie darauf, dass sie bereits Anschlussgebühren für ihr Grundstück bezahlt haben. Und sie fühlen sich von der Stadt getäuscht. So seien ihnen von der Verwaltung zu Jahresbeginn geschätzte Kosten von rund 600 Euro pro Meter genannt worden. Ein halbes Jahr später sprach die Kommune dagegen von einer bis zu zehnfachen Summe – allerdings für die komplette Anschlusslänge. Baudezernent Michael Tacke teilte Anfang September mit, dass es um individuell geschätzte Gesamtkosten, nicht aber um Preise je Meter gehe. Maßgeblich für die Summe, die die Anlieger zu zahlen hätten, sei die jeweilige Anschlusssituation vor Ort. Es geht also darum, in welcher Gesamtlänge vom Privatgrundstück bis zur öffentlichen Kanalisation verlegt werden muss. Dies sei vor Ort zu klären. Ortsrat schlägt Satzungsänderung vor Zwei Wochen später schaltete sich der zuständige Ortsrat Südost ein. Er schlug dem Rat vor, die Anlieger von den Kosten für den Umschluss ihrer Grundstücksanschlüsse in den neuen Zentralsammler komplett zu befreien. Stattdessen sei es „gerecht und sinnvoll“, die Summen auf alle Einwohner umzulegen, die Abwassergebühren zahlen müssen. Hätte der Ortsrat schon 2012 gewusst, zu welcher Kostenlast die neue Trasse führt, hätte er solche Lösung nach eigenen Angaben strikt abgelehnt. Bevor der Vorschlag zur Kostenbefreiung den Rat befasst, wurde er am Mittwoch im Stadtplanungs- und Bauausschuss beraten – und sorgte erneut für Aufregung. Denn für die Anlieger in Flachstöckheim kommt die Entscheidung wegen des bevorstehenden Baubeginns zu spät. Und der Stadt drohen Mehrausgaben. So ließ sie sich von einer Anwaltskanzlei beraten, die zwar beschied, dass eine Kostenübernahme aus dem städtischen Etat nicht statthaft sei, weil es um ein bereits begonnenes Vorhaben gehe und private Grundstücksanschlüsse nicht Bestandteil einer öffentlichen Einrichtung seien. Aber sie könnten an den Grundstücksgrenzen enden. Doch das führe bei rund 35.000 Einzelanschlüssen zu einer Kostenermittlung, die „materiell und zeitlich sehr aufwendig“ wäre. Am Ende entscheidet der Rat Tacke erklärte im Ausschuss, die neuen Anschlüsse stellten einen Mehrwert dar, zudem sei ein späterer Einbau deutlich teurer. Würden die Kosten von der Stadt übernommen, seien Gebührenerhöhungen nötig. In Flachstöckheim könnten Anlieger, die knapp bei Kasse seien, Zahlungs-Raten „strecken“ oder Härtefallregelungen beanspruchen. Das letzte Wort hat der Rat im Dezember. Das dürfte in Wahlkampfzeiten und angesichts leerer Stadtkasse zu emotionalen und kontroversen Debatten führen.