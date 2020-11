Die Polizei sucht nach demjenigen, der am Freitag auf einem Firmenparkplatz an einem Auto mehrere Reifen zerstört hat.

Salzgitter-Bad. Auf einem Firmenparkplatz in Salzgitter-Bad wurden am Freitag Autoreifen zerstochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Parkplatz in Salzgitter-Bad: Unbekannte zerstechen Autoreifen

Auf einem Firmenparkplatz in der Liebenhaller Straße hat ein unbekannter Täter an einem geparkten Pkw drei Reifen zerstochen. Die Tat muss sich am Freitag zwischen 10 Uhr und 19.45 Uhr ereignet haben.

Sachbeschädigung: Polizei sucht Zeugen

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wird gebeten, sich unter (05341) 8250 bei der Polizei Salzgitter-Bad zu melden.

red