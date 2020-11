Drei Autos in Salzgitter-Gebhardshagen beschädigt

Salzgitter. Unbekannte richteten in der Nacht von Freitag auf Samstag Schäden an drei Autos in Gebhardshagen an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte Täter haben zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in Gebhardshagen drei Pkw beschädigt. Zwei Autofahrer hatten am Freitagabend ihre Autos im Haßjägerweg geparkt und stellten am nächsten Morgen fest, dass an beiden Autos der rechte Außenspiegel beschädigt worden war. Ein dritter Pkw in der Nähe hatte einen Schaden am rechten Frontscheinwerfer.

Polizei vermutet Zusammenhang zwischen allen drei Beschädigungen

Den genauen Tatzeitraum konnte die Polizei bislang nicht eingrenzen. Vermutlich stehen die drei Sachbeschädigungen im Zusammenhang miteinander. Die Polizei Salzgitter-Gebhardshagen bittet Zeugen, sich unter (05341) 867240 zu melden.

red