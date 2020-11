Salzgitter hat seit Mai 83 Ehrenamtskarten verliehen

Salzgitters Ehrenamtskarte ist offenbar nur sehr begrenzt auf Begeisterung möglicher Sponsoren gestoßen. Zwar sind seit der Einführung im Mai bereits 83 Auszeichnungs-Tickets verliehen worden. Doch von 357 angeschriebenen Unternehmen, Institutionen und Vereinen waren nur 20 bereit, den Geehrten Nachlässe zu gewähren: Dienstleister aus Sport und Freizeit, Versicherungen und Gesundheit. 18 lehnten ab. Ein schwerer Job für das Freiwilligen-Zentrum (FZS), dass namens der Stadt die Organisation übernimmt.

So lmühsam wie die Umsetzung war auch die Vorgeschichte der Karte. Sechs Jahre hat es gedauert, bis sie die Stadt als eine der letzten Kommunen im Land einführte. Der Kreis Wolfenbüttel hatte sie als erste Kommune, Braunschweig gibt sie aus, der Kreis Gifhorn stieg 2009 ein, Wolfsburg ein Jahr später, der Kreis Peine 2011: Die Ehrenamtskarte, die freiwilligen Helfern zum Dank etwa Preisnachlässe gewährt, gilt im Land als Erfolgsmodell.

Integrationslotse bringt Stein ins Rollen

Den Stein ins Rollen brachte in Salzgitter Integrationslotse Dincer Dinc, der schon seit 2014 beharrlich auf die Einführung drängte. Die Karte verleihe, so warb er immer wieder, dem Gratis-Einsatz fürs Gemeinwohl zusätzliche hohe Anerkennung. Doch erst der Besuch von Nicole Gerlach in Salzgitter Anfang Mai 2018 bescherte ihm den Durchbruch.

Auf Einladung des Sozialdemokraten warb die Referentin für bürgerschaftliches Engagement in der Niedersächsischen Staatskanzlei, im Ausschuss für Soziales und Integration wirksam für die Ehrenamtskarte. 50 Kommunen waren damals bereits landesweit im Boot. Nur acht nicht, darunter Salzgitter. 20.433 Karten hatte das Land mittlerweile ausgegeben. Doch noch keine aus der Stahlstadt.

Beschluss fiel schon Mitte 2018

Das damalige Mehrheitsbündnis von SPD, MBS und Grünen reagierte, nahm Dincs Forderung auf und setzte sie Mitte 2018 bei 24 Ja-,15 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen von FDP und Linken durch.

Die landesweit gültige Karte gewährt dem Inhaber Vergünstigungen etwa beim Besuch von Museen, Schwimmbädern oder anderen öffentlichen und privaten Einrichtungen. In den Besitz der Karte kann gelangen, wer mindestens 18 Jahre alt ist und das freiwillige Ehrenamt seit rund drei Jahren, mindestens fünf Stunden wöchentlich und fürs Gemeinwohl ausübt.

Dass die Verwaltung eineinhalb Jahre benötigte, um dem Rat eine Kooperationsvereinbarung vorzuschlagen, begründete sie mit einer „äußerst intensiven Einführungsphase“. Nun hat aus Personalgründen das FZS die Regie übernommen, eine Anlaufstelle rund um bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit. Für den Zeitraum von April 2020 bis Ende März 2021 zahlt die Stadt ihr für die Kontaktvermittlung, die Akquise von Kooperationspartnern, die Antragsbearbeitung und die Ausgabe der Ehrenamtskarten knapp 20.000 Euro. Zugleich bewirbt sie die Vergünstigungs-Tickets auf ihrer Homepage. Sie soll jährlich vergeben werden.

Das Interesse der Bürger an der Karte ist offenbar da. Insgesamt sind 137 Anträge auf Verleihung der Ehrenamtskarte beim FZS bereits eingegangen.