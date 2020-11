Verbotenes Autorennen in Salzgitter: Polizei ermittelt

In ihrem Streifendienst haben Polizeibeamte am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr einen Pkw beobachtet, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit Gebhardshagen durchfuhr. Das Fahrzeug sei über mehrere Kilometer hinweg mit hohem Tempo sowohl innerorts als auch außerorts gefahren und hierbei auch ins Driften geraten. Das Fahrzeug konnte schließlich am Dürerring in Lebenstedt angehalten werden.

Bei dem Fahrer handelte es sich laut Polizei um einen 23-jährigen Mann. Im Fahrzeug konnten geringe Mengen an Drogen aufgefunden werden. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.

red