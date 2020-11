Corona-Maßnahmen: Stadt Salzgitter pfeift Schule zurück

Die Zahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen steigt in Salzgitter weiter an, wenn für den Moment auch nur leicht. Am Montag meldete die Stadt zwei neue Fälle , insgesamt sind es seit Ausbruch des Virus nun 1181. Akut infiziert sind derzeit 574 Personen, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 202,34.

Salzgitter: Vier neue Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19

Am Wochenende hatte es 86 Neuinfektionen und gleich vier Todesfälle gegeben. Damit stieg die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen in Salzgitter auf 23 . Laut Stadt war bereits am Freitag ein über 70 Jahre alter Mann in einem Krankenhaus gestorben. Am Sonntag erlagen dann drei weitere Personen zwischen 80 und 90 Jahren ihrer Krankheit, hieß es weiter.

Aufgrund neuer Infektionsfälle musste häusliche Quarantäne für Klassen oder Teilklassen angeordnet werden. Betroffen sind das Gymnasium Am Fredenberg, das Kranich-Gymnasium, die Gottfried-Linke-Realschule, die Hauptschule Fredenberg, die Schule Am Gutspark sowie die Grundschulen An der Wiesenstraße, Am Ziesberg und Lichtenberg.

Grundschule Thiede: Leitung beschließt Wechsel ins Szenario C

Aufregung gab es unterdessen rund um die Grundschule Thiede . Die Leitung hatte sämtliche Eltern am Sonntag in einer E-Mail zunächst darüber informiert, dass an der Schule ab dem gestrigen Montag bis einschließlich Dienstag, 1. Dezember, das sogenannte Szenario C gelten werde.

Hier ist – anders als noch im Szenario B, das Oberbürgermeister Frank Klingebiel in der vergangenen Woche für sämtliche Salzgitteraner Schulen verfügt hatte – keinerlei Präsenzunterricht mehr vorgesehen. „Die negative Dynamik der Corona-Lage hat hier in Thiede zuletzt deutlich zugenommen“, hieß es in dem Schreiben, das auch unserer Redaktion vorliegt. In den jüngsten Tagen habe es „diverse Mitteilungen“ über positiv getestete Schüler gegeben, dazu gebe es krankheitsbedingte Ausfälle in der Lehrerschaft . Die Landesschulbehörde wisse über den angeordneten Schritt Bescheid.

Szenario C in Eigenregie nicht möglich – Stadt Salzgitter pfeift Grundschule zurück

„Leider sind wir weder von der Schulleitung noch von Behördenseite informiert worden“, teilte dann jedoch Salzgitters Gesundheitsdezernent Dirk Härdrich auf Nachfrage mit. Der Wechsel ins Szenario C sei in Eigenregie auch gar nicht möglich , sondern laut Niedersächsischer Landesverordnung nur durch die zuständige Behörde, also das Gesundheitsamt.

Als Begründung, so Härdrich, könne hierbei nur dienen, dass „die bis dahin angeordneten Hygienemaßnahmen nicht ausreichen“. Wegen fehlender Lehrkräfte könne eine Schule hingegen nicht ins Szenario C wechseln und schließen. „Unser Schulamt hat mit der Leitung der Grundschule Thiede Kontakt aufgenommen, es wird auch dort wieder das Szenario B gelten “, erklärt der Dezernent. Greifen solle dies bereits ab dem heutigen Dienstag – „die Schulleitung hat zugesagt, die Eltern zu benachrichtigen“.

In den Kitas St. Lukas, Kleiner Muck und Zwergenkuhle musste derweil für einzelne Gruppen Quarantäne angeordnet werden. Der Kindergarten St. Peter und Paul ist gänzlich betroffen.