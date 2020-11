Salzgitters Grüne: Umzug der Polizei geht günstiger

Foto: Doris Comes

Gebhardshagen. Die Stadt will das Obergeschoss des Herrenhauses in der Wasserburg sanieren, damit dort die örtliche Polizei einziehen kann. Doch es gibt Streit.

Keine Flickschusterei, sondern eine umfassende Prüfung des gesamten Ensembles der Wasserburg – das wollen die Grünen und daher fragen sie am Mittwoch bei einen Gesprächstermin Inspektionsleiter Volker Warnecke nach seinen Vorstellungen. Dass die Stadt das Obergeschoss des Herrenhauses für knapp eine Million Euro saniert und damit Bedingungen schafft für den Einzug der örtlichen Polizeistation, die derzeit in einem Privathaus im Stadtteil untergebracht ist, ist für die Partei wichtig, richtig, aber nicht durchdacht. Die Kommune ordne nämlich das Vorhaben nicht in den gesamten historischen Komplex der Burg ein, sagt etwa Ratsherr Sascha Pitkamin.

Ortsanalyse beantragt Daher habt die Fraktion– vier Monate nach dem Ratsbeschluss – beantragt, dass die Stadt eine historische Ortsanalyse des Ensembles Wasserburg, aber auch eine bauhistorische Untersuchung des Herrenhauses veranlasst. Zu klären sei, sagt Fraktionschef Marcel Bürger, wie sich die baugeschichtliche Entwicklung der Anlage vollzogen hat. Zudem haben die Grünen in einer Anfrage nachgehakt, wie Polizeibetrieb, Publikumsverkehr und Veranstaltungen in der Burg zu koordinieren sind (SZ berichtete). Ort am Feuerwehrhaus ist preiswerter Die Fraktion glaubt, dass das Millionen-Vorhaben etwa am Feuerwehrhaus preiswerter wäre. Vorstandssprecher Harald Wintjen ist sich zudem sicher: Für die Sanierung eines historischen Gebäudes reiche die Summe nicht aus. Oberbürgermeister Frank Klingebiel geht davon aus, dass der Einzug bei reibungsloser Sanierung 2023 erfolgen könnte. Nach Angaben der Polizei sollen in der Station in der Burg sechs Beamte und zwei Streifenwagen eingesetzt werden.