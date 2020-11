Corona-Krise: Salzgitters Hotels stehen vor ungewissen Zeiten

Im Zuge der Niedersächsischen Landesverordnung dürfen Hotels seit Anfang November Übernachtungen nur noch „für notwendige und nicht mehr für touristische Zwecke“ anbieten. Dies betrifft auch Salzgitters Gastgewerbe – über wirtschaftliche Entwicklungen in diesem „Corona-Jahr“ 2020 schweigen sich viele Betreiber jedoch aus .

Salzgitter: Hotelbetreiber klagen über Umsatzminus – manche schweigen lieber

Nur knapp die Hälfte der angeschriebenen Hotels hat unsere Anfrage zur derzeitigen Lage beantwortet, auch einige größere Häuser blieben stumm. „2020 ist eines der schwierigsten Jahre, die unser Unternehmen erlebt hat “, schreibt ein Hotelier, der allerdings weder seinen noch den Namen seiner Lokalität in der Zeitung lesen möchte. Zwar habe es im Sommer eine „kurzfristige Erholung“ gegeben, die Zahlen hätten aber auch dort deutlich unter dem normalen Geschäft gelegen: „Die gecancelten Familienfeiern mit Übernachtungen sind deutlich zahlreicher ausgefallen als erwartet, die abgesagten Messen haben zudem für erheblichen Umsatzrückgang gesorgt.“

Mit den November-Regeln entfielen nun auch die privaten Übernachtungen – „Geschäftsreisende können das Minus nicht ansatzweise ausgleichen “, beklagt der Hotelbetreiber, der in seinem Haus auch um Entlassungen nicht herum gekommen sei. Von einem „Buchungsrückgang um 60 bis 70 Prozent“ bereits seit Oktober berichten derweil Maria und Jens Walk vom Hotel BonaMari in Salzgitter-Bad. Bislang habe man hauptsächlich von beruflich Reisenden gelebt, dies falle nun aber durch die Entwicklung hin zu Homeoffice und Videokonferenzen weg.

Ungewissheit wegen staatlicher Finanzhilfen belastet Hotels

„Seit November sind unsere Leute wieder in Kurzarbeit , wir werden zudem staatliche Hilfen beantragen müssen“, erklären die beiden. Wann diese Unterstützung seitens des Bundes kommt beziehungsweise überhaupt ein Antrag möglich ist, ist noch nicht absehbar. Aktueller Stand: Im laufenden Monat sollen zumindest noch Abschläge ausgezahlt werden.

Diese Ungewissheit erschwere die Situation des Hotelgewerbes noch zusätzlich, sagt Helmut Sachweh, Salzgitteraner Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga. „Es ist derzeit kompliziert, eine Perspektive abzuschätzen .“ Viele wollten sich daher gerade jetzt nicht in die Karten schauen lassen – was etwa in der Nicht-Beantwortung von Presseanfragen münden könne.

Dormero-Sprecher: Zweiter Lockdown ist wirtschaftlicher Fehltritt

Für das Dormero-Hotel in Lebenstedts Innenstadt, das auch sein Restaurant schließen musste, sagt Sprecher Sven Lejeune: „Es wäre uns lieb, wenn man dieses Jahr einfach streichen oder nochmal neu angehen könnte.“ 2020 sei, da könne er sicher für die Mehrheit in der Branche sprechen, „das Schlimmste, was je passiert ist“ . Hotellerie und Gastrobranche seien dabei nicht die Hauptschuldigen an den Covid-19-Zahlen: „Diesen zweiten Lockdown sehen wir daher als wirtschaftlichen Fehltritt mit weitreichenden, existenzbedrohenden Auswirkungen .“