Vor dem Ratssaal im Lebenstedter Rathaus warteten am Mittwoch ganz viele Schokoladen-Weihnachtsmänner, um später im ganzen Stadtgebiet verteilt zu werden. Sie alle machen auf Gewalt an Frauen aufmerksam und auf Möglichkeiten für Betroffene, Hilfe zu finden. Eine Aktion zum „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ am 25. November.

An diesem Tag sollte auch während der Corona-Pandemie ohne eine Demonstration mit vielen Teilnehmern Partnerschaftsgewalt thematisiert und öffentlich gemacht werden. Dazu hatten sich Simone Semmler, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Salzgitter, die Leiterin des Salzgitteraner Frauenhauses Andrea Meyer und Juso-Mitglied Sabine Reinecke diese Aktion ausgedacht.

Thema trotz der Corona-Pandemie präsent halten

„Wir wollen das Thema präsent halten“, sagte Semmler, denn auch 2019 seien nach Angaben des Bundeskriminalamtes 25 bis 30 Prozent der Frauen in Deutschland von Partnerschaftsgewalt betroffen gewesen. Die drei Frauen hatten Teilnehmer am Runden Tisch gegen häusliche Gewalt und Netzwerkpartner in Salzgitter aufgefordert „Stellvertreter“ in Form von Weihnachtsmännern für die Demonstration zu schicken.

Die verschiedenen Dienste des Paritätischen verteilten die Nikoläuse im ganzen Stadtgebiet. Foto: Paritätischer SZ

„Es sind rund 350 Nikoläuse zusammengekommen“, freute sich Simone Semmler am Mittwoch. Weihnachtsmänner als „Stellvertreter“ geschickt hatten auch die Dezernenten und der Oberbürgermeister sowie die politischen Parteien. Ein Aufkleber an den Nikoläusen weist unter www.salzgitter.de/gewaltfrei auf Hilfemöglichkeiten für betroffene Frauen hin, dazu gibt es die Aufforderung, den gefundenen Nikolaus unter #SZgewaltfrei im Netz zu posten.

Männer sollen bei den Aktionen mitmachen

Semmler will die Männer mit ins Boot holen. Bei 25 bis 30 Prozent betroffener Frauen „müsste es, den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit nach, ungefähr 75 Prozent Männer geben, die respektvoll mit Frauen umgehen. Leider treten sie in der Öffentlichkeit kaum in Erscheinung“. Andrea Meyer ergänzte: „Wenn diese 75 Prozent sich alle sichtbar und hörbar dafür einsetzten, dass Männer mit Frauen respektvoll und gewaltfrei umzugehen haben – statt betreten und peinlich berührt wegzusehen und zu schweigen – würde unsere Gesellschaft eine andere werden.“

Bei Gegenwind von den eigenen Geschlechtsgenossen bestünde die Chance die Gesellschaft nachhaltig zu verbessern, betonte Semmler. Eine virtuelle Fachtagung mit den Netzwerkpartnern schloss sich am Mittwoch an. Es ging um Informationen zum Projekt „SToP – Stadtteile ohne Partnerschaftsgewalt“. Die Gleichstellungsbeauftragte hofft, diese Quartier bezogene Arbeit auch in Salzgitter etablieren zu können.

Paritätischer und Weißer Ring schließen sich der Aktion an

Auch der Paritätische Salzgitter und die Hilfsstelle Weißer Ring schlossen sich mit Stellvertreter-Demos an, wie beide Akteure mitteilen. Stellvertretend für alle 69 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreisverbandes des Paritätischen wurden 69 Schokoladenweihnachtsmänner mit Schildern ausgestattet und bei den täglichen Touren der ambulanten Pflege, von Essen auf Rädern und von den hauswirtschaftlichen

Die Außenstelle des Weißen Ring platziere Nikoläuse in Salzgitter-Bad und Lebenstedt Foto: Weißer Ring

Diensten im ganzen Stadtgebiet verteilt.

Die Außenstelle des Weißen Rings verteilte am Demotag fünf Weihnachtsmänner in Salzgitter-Bad und fünf in Lebenstedt.