Heimatstube in Baddeckenstedt zeigt das Leben vor 100 Jahren

Auf die Suche nach der Vergangenheit, oder vielmehr danach, wie sie ausgesehen haben könnte, hat sich der Baddeckenstedter Ortsheimatpfleger Karl Heinz Scholz zur Aufgabe gemacht. Unlängst wurde der 70-jährige für seine nunmehr 15-jährigen, ehrenamtlichen Verdienste um das Heimatwesen im Gemeinderat ausgezeichnet.

Doch dieser Dank soll für ihn keineswegs bedeuten die Hände in den Schoß zu legen. Viel mehr bedeute die öffentliche Aufmerksamkeit ein Anschub , auf der Suche nach der Vergangenheit. „Unser Ziel ist es, mit der Heimatstube ein Haus zu schaffen, das Einblicke in das Leben der Menschen vor 100 Jahren zeigt“, erklärte er für sich und seine Helfer.

Der Wunsch nach einer Heimatstube wird Wirklichkeit

Dabei war es einst ein Sprung ins kalte Wasser, als Karl Heinz Scholz 2005 zum Ortsheimatpfleger ernannt

Ortsheimatpfleger Karl-Heinz Scholz zeigt Kinderbekleidung in der Heimatstube Foto: Andrea Leifeld

wurde. Das Amt war vakant, sein Vorgänger Wilfried Bartels im Jahr zuvor verstorben. Aber Scholz leckt Blut auf der Fährte in die Vergangenheit. Nach einem Heimatpflegertreffen im Burgdorfer Heimatmuseum wuchs sein Wunsch nach einer eigenen Heimatstube in Baddeckenstedt.

Am Küsterhaus in der Kirchstraße 4 wurde der Wunsch unter dem Mitwirken vieler Unterstützer zur Wirklichkeit. 2008 gründete Karl Heinz Scholz den „Verein für Heimatgeschichte und Kultur im Innerstetal e.V.“, auch um Spendengelder einwerben zu können.

Die Räume sind historisch

Mit einer rüstigen Helfertruppe, vornehmlich bestehend aus Hermann Mahnkopf, Manfred Eisebitt, Peter Zolzmann und Erich Schütz, stemmte er den Umbau vom ehemaligen Stallgebäude zur Heimatstube . 2016 eröffnete das historische Haus seine Türen für die ersten Veranstaltungen. „Das heißt aber nicht, das wir fertig sind. Hier wird man niemals fertig“, schmunzelte Scholz am Donnerstagnachmittag beim Rundgang durch die Räume.

An eine wunderbare historische Küche schließen sich die Waschküche und Wurstkammer an, die auch etliche Utensilien aus der Hausschlachtung zeigt. Im Obergeschoss befinden sich die Schlafkammer und die „Gute Stube“.

Alte Möbel zu bekommen ist schwierig

Ein alter Set Spielzeugsoldaten findet ebenfalls seinen Platz in der Stube. Foto: Andrea Leifeld

Heimatpfleger ist ein Ehrenamt mit Biss . „Ja, man muss sich durch viele Aufgaben und Herausforderungen regelrecht durchbeißen“, erinnerte Scholz an die Umbauarbeiten des kleinen Häuschens.

Auch das Zusammentragen der Exponate erfordert Fachwissen. „Wir bekamen ganz viel Unterstützung von anderen Heimatstuben, die uns ihre doppelten Ausstellungsstücke schenkten.“ Doch sei es nicht einfach, Möbel oder gar Bekleidung aus der Zeit vor 100 Jahren zu bekommen. „Angebotene Wohnungsentrümplungen und Haushaltsauflösungen helfen da nichts. Selbst alte ganz Leute haben keine Möbel mehr, die 100 Jahre sind.“

Recherchen liefern Antworten

Eine weitere Herausforderung in der Heimatpflege brächten auch immer alte Fotos mit sich. „Ich kann jedem nur den Tipp gehen, sofort die Namen aufzuschreiben, wer auf dem Foto zu sehen ist. Und auch das Aufnahmedatum!“

Noch genau kann sich Karl Heinz Scholz an eine historische Aufnahme in einer Bäckerei erinnern, die niemand zuordnen konnte. „Nach einer wirklich umfangreichen Recherche wussten wir, das es eine Baddeckenstedter Delegation war, die vor vielen Jahren eine Bäckerei in Dänemark besichtigt hatten.“ Da müsse erstmal einer drauf kommen.

Die Arbeit beginnt in der Gegenwart

Aber gerade diese Erfolge seinen das Salz in der historischen Suppe. 5000 Dias hinterließ Werner Sokolowski dem Heimatverein, der damit schon viele fachliche Vorträge füllte.

Eine Postkarte aus 1946. Foto: Andrea Leifeld

Ein wahrer Schatz seien aber immer alte Tageszeitungen . „Sie erzählen alles authentisch aus der Region. Das ist einfach toll.“ Befragt man unterschiedliche Leute nach vielen Jahren zum selben Thema, kämen häufig verschiedene Sichtweisen hervor, kennt Karl Heinz Scholz auch diese Tücke. „Besser ist es, man schreibt alles sofort auf. Die Arbeit eines Ortsheimatpflegers liegt nicht in der Vergangenheit, sondern beginnt in der Gegenwart!“

Lesen Sie in die anderen Teile der Serie:

Salzgitteranerin hält Landschaft der Region in Aquarell fest. Bei Angelika und Reiner Piepenbrink sind zwischen alten landwirtschaftlichen Geräten und moderner Kunst die Generationen willkommen.

Wann beginnt in Burgdorf die Vergangenheit? Die Heimatpfleger aus Burgdorf sprechen über ihre Arbeit und wie sie diese verbessern können.