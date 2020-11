Corona-Hotspot Salzgitter: Schulen müssen in Szenario B bleiben

Wegen der hohen Infektionszahlen der vergangenen Wochen hatte die Stadt verfügt , dass alle Schulen bis einschließlich 1. Dezember zwischen Heim- und Präsenzunterricht wechseln, im sogenannten „Szenario B“. Eine Regelung, an der es auch Kritik gab. Am Donnerstag entschied der Corona-Krisenstab der Stadtverwaltung: Die Regelung bleibt bis zu den Weihnachtsferien in Kraft. Das teilte die Stadt am Freitagabend mit.

OB: „Keine Entwarnung“ für Salzgitter möglich

Oberbürgermeister Frank Klingebiel stellt klar: „Die Entscheidungsfindung habe ich mir mit meinem Krisenstab nicht leicht gemacht. Die unterschiedlichen Interessenlagen von Schulleitungen, Lehrkräften, Eltern und Kindern waren abzuwägen. Doch die wichtigsten Parameter für unsere Entscheidungsfindung sind nach wie vor der Infektionsschutz und die Bewertung des lokalen Infektionsgeschehens.“ Die Zahl der Neuansteckungen in Salzgitter habe sich stabilisiert, aber das auf so hohem Niveau, dass keine Entwarnung gegeben werden könne, so der OB.

„Ein angekündigter Wechsel ins Szenario B verlangt allen Betroffenen erneut eine Menge ab – keine Frage“, so Klingebiel, „Schule bleibt ein Ort des Lernens und des sozialen Miteinanders und doch spricht viel dafür, den Präsenzunterricht für alle weiter vorübergehend bis zu den Weihnachtsferien durch den Wechselunterricht in Szenario B zu ersetzen.“

Notbetreuung an Ganztagsschulen möglich

Bei einer Anordnung des Szenarios B und einer Untersagung des Schulbesuches an einer Schule ist die Notbetreuung in kleinen Gruppen an Schulen für Kinder in Schulkindergärten und in der Regel für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 zulässig. Die Betreuung kann der Zeit von 8 Uhr bis 13.00 Uhr stattfinden, erklärt Schul- und Gesundheitsdezernent Dirk Härdrich.

Über diesen Zeitraum hinaus könne eine zeitlich erweiterte Notbetreuung an Ganztagsschulen stattfinden, die auf auf das notwendige und epidemiologisch vertretbare Maß zu begrenzen ist“ und für Kinder angeboten wird, bei denen mindestens eine Erziehungsberechtigter in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse tätig ist. oder in besonderen Härtefällen.

Inzidenz bliebt hoch

Die 7-Tage-Inzidenz in Salzgitter ist derweil ungebrochen hoch, die Stadt bleibt ein Corona-Hotspot. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt 34 Neuinfektionen und der 26. Todesfall: eine über 90 Jahre alte Frau starb im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus.

Besonders betroffen sind aktuell die Altenheime. Seit Donnerstag wurden hier 21 Neuinfektionen bekannt.