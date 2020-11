Schulleiterin aus Salzgitter: „Szenario B hilft uns weiter“

Bis zu den Weihnachtsferien bleiben alle Schulen im „Szenario B“ mit geteilten Klassen im Wechselmodell ( unsere Zeitung berichtete ). Das verfügte der Oberbürgermeister am Freitag – und verlängert damit die bis zum 1. Dezember bestehende gleichlautende Regelung. Als Grund für den Sonderweg führt die Stadt die weiter hohen Infektionszahlen an, die Salzgitter in den vergangen Wochen zu einem der Corona-Hotspots in Niedersachsen machten. Zu einem ähnlichen Schritt hatte sich zuvor etwa auch der Landkreis Cloppenburg entschieden, wo die Inzidenzwerte jenseits der Marke von 200 liegen. Ein Schritt, durch den etwa auch der Schulbusverkehr entzerrt werden soll.

Von Schulleitern und dem Stadtelternrat in Salzgitter gibt es zumeist Lob für die Entscheidung, in Szenario B zu blieben. „Ein Großteil der Grundschulleitunen begrüßt den Schritt. Das gibt mehr Verlässlichkeit und hilft uns sehr weiter“, sagt etwa Petra Binder von der Grundschule Lichtenberg. „Das ist in diesen Zeiten wichtig.“

Dabei sei allen Beteiligten bewusst, „wie belastend das für viele Eltern aber auch Schulen ist“, die den Heimunterricht der Kinder begleiten müssen. Ähnliche Reaktionen habe sie auch aus der Elternschaft bekommen. Ihre Schule wäre beispielsweise am 2. Dezember nach einem Quarantänefall zurück in den regulären Pandemie-Unterricht gewechselt. Binder sagt aus Erfahrung: „Es wäre nur eine Frage der Zeit bis zum nächsten Fall gewesen.“ Zuletzt habe die Schule gerade einen Tag im Normalmodus verbracht. Am Abend habe sie die Eltern dann wegen einer neuen Quarantäne über die Rückkehr zum Wechselmodell informieren müssen – die dann spontan wieder nach Lösungen für den Heimunterricht suchen mussten. Seit Ende der Herbstferien waren 27 Schulstandorte aller Schulformen von Quarantänemaßnahmen betroffen und mussten ins Szenario B wechseln – und das ohne Vorankündigung.

Heike Neugebauer von der Grundschule am See in Lebenstedt sagt: „Wir sind bisher gut mit Szenario B gefahren. Alle Beteiligten wissen, wie das läuft.“ Auch sie lobt die Stabilität , die damit einhergeht. An ihrer Schule wechseln die Kinder sogar täglich zwischen dem Unterricht Zuhause und in der Schule.

Benachteiligte Schüler abgehängt?

Zu einer vergleichbaren Einschätzung kommt der Rektor des Gymnasiums Salzgitter-Bad, Hans-Günter Gerhold. Auch der Stadtelternrat befürwortet den Schritt. Ingo Kavemann hofft jedoch weiterhin, dass sich möglicherweise eine andere Lösung für die Jahrgangsstufen 1 und 2 findet. Hier stünden Eltern, die keine Notbetreuung an Tagen des Heimunterrichts bekommen, aufgrund des Alters der Kinder vor noch größeren Herausforderungen.

Heike Neugebauer von der Grundschule am See würde das begrüßen – zweifelt aber an der Umsetzbarkeit. „Woher sollen die Ressourcen kommen? Der Markt für pädagogische Mitarbeiter, die in der Betreuung eingesetzt werden, ist leergefegt.“ Einstellen dürfte sie, aber mangels Bewerbern sei das unmöglich.

Das Problem, dass benachteiligte Schüler aus bildungsfernen Familien weiter abgehängt werden, sieht sie durchaus. An der Grundschule am See, die zahlreiche Kinder mit Migrationshintergrund besuchen, fällt das aus Neugebauers Sicht aber noch nicht so sehr ins Gewicht. „Weil die Klassen nur halb so groß sind, haben die Lehrer mehr Zeit für die einzelnen Schüler, als wenn sie sich um 25 Kinder kümmern müssen. Wir würden uns wünschen, das wäre immer so.“ Zudem sei es an ihrer Schule durch den täglichen Wechsel immer möglich, die Aufgaben für den Heimunterricht direkt zu erklären. „Das alles steht und fällt aber mit dem Engagement des Kollegiums“, lobt Neugebauer die Arbeit ihrer Lehrerschaft.

Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen

Die Schulen der Stadt versuchen je nach Ressourcen für Schüler mit erhöhtem Bedarf auch eine weitergehende Betreuung anzubieten, etwa mit Unterstützung bei den Hausaufgaben. Das jedoch hängt an der Personalstärke und dem Raumangebot der jeweiligen Schule.

Offene Fragen beim Notbetreuung

Unklarheiten herrschen beim Thema Notbetreuung. Laut Hygieneplan des Landeskultusministeriums müssen alle Schulen im Szenario B eine solche Notbetreuung vorhalten für Schüler der Stufen 1 bis 6, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten oder zu den Härtefällen zählen.

Der städtische Schul- und Gesundheitsdezernent Dirk Härdrich hatte gegenüber unserer Zeitung darauf hingewiesen, dass er es für rechtlich zweifelhaft hält, ob das Angebot tatsächlich gemacht werden muss – oder vielmehr ein optionales Angebot darstellt. „Zur Unterstützung der Eltern halte ich eine Notbetreuung für sinnvoll, allerdings -- so schreibt es die Corona-Landesverordnung vor – begrenzt auf das notwendige Maß und sofern es epidemiologisch vertretbar ist.“

Härdrich erklärt weiter: „Da wir in Salzgitter gerade aus Gründen der hohen Inzidenz die Entscheidung gefällt haben, die Schulen ins Szenario B bis zu den Weihnachtsferien zu schicken, ist die Notbetreuung tatsächlich als „Not“-Betreuung zu verstehen.“ Andernfalls könnte es zu einer Vermischung der getrennten Kohorten kommen, womit das Infektionsrisiko wieder steige. Er hat nun die Landesschulbehörde angeschrieben, um zu klären: Kann oder muss es im angeordneten Szenario B eine Notbetreuung geben?

Keine Maske nötig für Grundschüler

Die verlängerte Schul-Verordnung hat noch eine weitere ganz praktische Auswirkung: Steigt die 7-Tage-Inzidenz über den Wert von 200, müssten eigentlich auch Grundschüler im Unterricht permanent eine Maske tragen. Salzgitter betrifft das jedoch bis zu den Weihnachtsferien nicht. Denn weil die Klassen geteilt werden, können die Abstände am Platz gewahrt bleiben. Im Präsenzunterricht in der Schule können die Grundschüler im Sitzen so ohne Maske auskommen.