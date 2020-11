Thiede. Sorge um den Mühlenteich: In diesem Jahr ist der Wasserstand des Gewässers an der Danziger Straße erneut sichtbar gesunken.

Sorge um den Mühlenteich in Thiede haben Bernd Frehe und sein Nachbar Heinrich Kronewid. In diesem Jahr ist der Wasserstand des Gewässers an der Danziger Straße erneut sichtbar gesunken. Der Teich hat keinen natürlichen Zulauf, wird nur durch Regenwasser gespeist.

Zu wenig Niederschlag „Auch in diesem Jahr hat es einfach zu wenig Niederschlag gegeben“, sagt Frehe. Er und sein Nachbar wohnen in unmittelbarer Nähe des Teiches. Früher wurde der Teich durch die Riede versorgt. Doch der kleine Fluß wurde im Zuge des Baus des Hallenfreibades Thiede umgeleitet. Ein natürlicher Zufluss fehlt seitdem.„Der Mühlenteich ist Pachtgewässer des Angelsportvereins Fuhsetal. Früher war er ein Zuchtteich für Karpfen, aber er wird nicht mehr besetzt“, berichtet Heinrich Kronewid. Fische verschwinden Aber Weißfische, Hechte, Karpfen und Barsche gebe es immer noch im Mühlenteich. „Doch ohne Wasserzufuhr wird der Teich langsam verschlammen“, fürchten Frehe und Kronewid. Schon im vergangenen Jahr hatten die beiden Anlieger wegen des Wasserstands Alarm geschlagen, wir berichteten. Mehrfach in den vergangenen Jahren wurde der Teich von der Stadt Salzgitter über den Tiefbrunnen des Hallenfreibades Thiede mit Wasser versorgt. Im vergangenen Jahr waren es 3000 Kubikmeter Wasser. Dies geht aus einer Verwaltungsantwort aus dem vergangenen Jahr an den Ortsrat Nordost hervor, berichtet Ortsbürgermeister Christian Striese. Die Verwaltung verwies damals auch darauf, dass seit der Dachsanierung des Schwimmbades die Dachentwässerung in den Mühlenteich geleitet wird. Wasserstand um einen Meter gesunken Doch erneut zu wenig Regen hat dazu geführt, dass in diesem Jahr der Wasserstand des Teiches um fast einen Meter gesunken ist. „Das kann man an den Markierungen des Teichüberlaufs sehen“, sagt Frehe. „Dabei hat der Mühlenteich an den tiefsten Stellen normalerweise nur einen Wasserstand von zwei Metern“, fügt er hinzu. Der Ortsbürgermeister verweist noch auf eine andere Möglichkeit zur Problemlösung: „Vom neu verlegten Regenwasserkanal entlang der Danziger Straße könnte man das Niederschlagswasser in den Mühlenteich ableiten.“ Zuleitung zum Tiefbrunnen gebrochen Auf Anfrage unserer Zeitung liefert Stadtsprecherin Simone Kessner eine Erklärung für den derzeit extrem niedrigen Wasserstand des Gewässers: „Im Herbst diesen Jahres wurde beim Auffüllen mit Brunnenwasser festgestellt, dass die Zuleitung vom Tiefbrunnen zum Teich an einer Stelle gebrochen ist. Bis zum Frühjahr 2021 wird diese Leitung erneuert.“ Bei Bedarf könne dann wie in der Vergangenheit Wasser nachgefüllt werden. „Alternativ wird die Anregung des Ortsbürgermeisters geprüft, ob durch das Anzapfen des Regenwasserkanals ein höherer Wasserstand erreicht werden kann“, teilt die Stadtsprecherin mit.