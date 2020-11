Der weiche Ton fühlt sich zwischen den Händen geschmeidig an. Mit leichtem Druck entsteht daraus eine kleine Stupsnase für den Maulwurf. Günter Beier ist in seinem Element. „Man kann dabei so schön die Seele baumeln lassen“, sagt er.

Gemeinsam mit Ehefrau Margrit sitzt der Rentner am großen Holztisch im Töpferraum im Kellergeschoss des Einfamilienhauses. Günter Beier formt Maulwürfe, seine Frau Schildkröten. „Das sind schon die neuen Objekte für die kommende Saison“, berichtet der 71-Jährige, der viel später als seine Frau die Liebe zum Ton entdeckte. Schon vor 30 Jahren töpferte Margrit Beier in zahllosen Volkshochschulseminaren. Nachdem die Kursleiterin in den Ruhestand ging, zog die kleine Gruppe in den Keller der Beiers um. Seitdem treffen sich knapp fünf Frauen wöchentlich zum Töpfern.

Margrit Beier gibt inzwischen selbst Kurse

Margrit Beier gibt ihre Kenntnisse inzwischen selbst in Kursen an Interessierte weiter, auch in Kindergärten und in Seniorenheimen. Die Gestaltungsmöglichkeiten mit dem Ton, so sagt sie, sind unerschöpflich. Alles sei möglich. Das mache die Arbeit auch nach Jahrzehnten immer noch so reizvoll.

Margrit Beier gibt ihre Kenntnisse inzwischen in Kursen weiter. Foto: Yvonne Weber

„Mir macht es unheimlich Freude, mein Wissen an die Menschen weiterzugeben. Und gerade die Arbeit mit den Kindern erfüllt mich sehr“, erzählt die ehemalige Bankkauffrau und siebenfache Großmutter.

Günter Beier geht sehr rational an die Arbeit. Eine Maulwurfschnute wird aus genau

200 Gramm Ton geformt: 170 Gramm wiegen die Pfoten und die Köpfchen entstehen aus akkuraten Kugeln. Alles wird in einem Büchlein festgehalten. „Sonst fange ich ja immer wieder bei Null an“, erklärt der Rentner, der bis zu drei Stunden an einem Maulwurf arbeite. Verschiedene Hilfsmittel, wie Föhnhalter oder Kugellochzentrierer, hat der Tüftler für seine Arbeiten bereits gebaut.

Jede Figur ist ein Unikat

Seine Frau gestaltet ihre Arbeiten eher aus dem Bauch heraus. Jedes Tier, jedes Futterhaus ist ein Unikat. Besonders die Glasuren haben es Margrit Beier angetan. Im Nachbarraum bewahrt sie ihre mehr als

100 verschiedenen Pulverglasuren, die sie selbst anmischt, auf. Ist ein Objekt fertig, muss es je nach Größe trocknen, bevor es zum ersten Roh- oder sogenannten Schrühbrand in den hauseigenen Brennofen wandert und bei 950 Grad gebrannt wird. Anschließend werden die Objekte in die Glasuren getaucht. „Das Bad gibt meist schönere Ergebnisse als mit dem Pinsel“, erklärt Margrit Beier. Ein zweiter Glasur- oder Hochbrand bei bis zu 1220 Grad folgt. Nun glänzen die Teile nicht nur wunderbar, sondern sind auch wetterfest.

Margrit Beier formt mit einem Netz das Muster der Schildkröte. Foto: Yvonne Weber

Ihr Hobby ist mehr als eine Leidenschaft geworden. Die gesamte Familie wurde bereits mit dem Töpfervirus infiziert. Die sieben Enkel lieben die gemeinsame Zeit und die Ergebnisse aus der Töpferwerkstatt von Oma und Opa. Auf dem Regal an der Wand reihen sich 30 Wichtel mit tiefroter Glasur, Futterhäuschen und Weihnachtssterne am Stiel aneinander. Wäre nicht Corona, würden die Töpferarbeiten auf den verschiedenen Handwerkermärkten in Quedlinburg und Salzgitter verkauft.

Renner sind die Zaunhocker

Die knuffigen Tiere kommen bei den Kunden an, sagen die Beiers. Der Renner seien die Zaunhocker, die auf selbigen oder auf einem Stiel in den Garten gesteckt werden können. Rund 25 verschiedene Tiere haben die Beiers bereits im Repertoire. Vom Nilpferd, über den Weihnachtswolf bis zum Merkel-Frosch – alle Tiere bringen nicht nur die Besitzer zum Schmunzeln. Alle Marktanfragen können die Beiers mittlerweile gar nicht bedienen, verschiedene Basare hätten sie schon in den vergangenen Jahren absagen müssen. Deutschlandweit verschicken die Töpferkünstler ihre Objekte.

Dennoch sei 2020 alles anders. „Uns fehlen die Gespräche mit den Menschen am Stand sehr.“ Nun hoffen die Beiers, dass ihre großen und kleinen Produkte wenigstens beim heimischen Verkauf im Wintergarten neue Besitzer finden. „Gerne können sich Interessenten bei uns telefonisch melden, da wir ja nur zwei Personen Einlass bieten können“, berichtet Margrit Beier. Anmeldungen sind möglich unter (05341) 92134 .