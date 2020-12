Der übliche Weihnachtsbummel ist in Corona-Zeiten derzeit weder in Lebenstedt noch in Salzgitter-Bad angesagt. Die Bürger kaufen gezielt, mit genauen Vorstellungen während der Adventszeit in den Geschäften ein, sagen die Einzelhändler.

Verhaltener Einkauf in Lebenstedt

In den Läden in Lebenstedt ist die Kundschaft „übersichtlich“. Warteschlangen wegen Kundenbegrenzungen gibt es meist nur vor der Post oder den Räumen der Banken mit den Geldautomaten. Das Weihnachtsgeschäft sei „sehr verhalten, es ist wenig Kundschaft unterwegs“, sagt der Vorsitzende der Werbegemeinschaft „CityLebenstedt“, Jürgen Neumann. Es sei deutlich weniger los als in den Vorjahren.

„Man muss zum Einkaufen aber nicht auf die bekannten Online-Portale ausweichen“, wirbt er für den Einzelhandel. Viele Geschäfte würden einen Bestellservice anbieten – telefonisch oder über ihr Firmenportal im Internet. „Viele bieten dann auch an, die Ware zu liefern“, betont Neumann.„Es fehlt der Besuch im Cafe, im Restaurant oder am Glühweinstand“, sagt Neumann.

Auch im Spielwarenfachgeschäft Vedes spürt Inhaber Tyark Breustedt die Corona-Pandemie. „Als Anfang November der softe Lockdown begann, sackten die Kundenzahlen weg – sie sind spürbar gesunken“, sagt der Goslaraner. Im Geschäft erfüllt er mit seinen sieben Mitarbeitern die Hygiene-Auflagen. Mit Einkaufskorb-Pflicht wird etwa die erlaubte Kundenhöchstzahl kontrolliert. Was sind bei den Spielwaren die Renner im diesjährigen Weihnachtsgeschäft? „Corona-bedingt boomen in diesem Jahr Puzzles für Kinder und Erwachsene“, berichtet Breustedt. Sehr beliebt seien auch Spiele für ein bis zwei Personen, zum Beispiel Lernspiele für Kinder, sowie Kinderbücher.

So sieht es in Salzgitter-Bad aus

Die Geschäftsleute in Salzgitter-Bad zeigen sich kurz vor dem zweiten Adventssamstag nicht unzufrieden. „Keine Frage: Die Zeiten sind schwierig für uns alle, aber gerade wir im Einzelhandel erleben eine sehr große Loyalität bei den Bürgern“, erklärt Heinz Strauß, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Salzgitter-Bad. Es sei kein Shopping-Erlebnis, mit Mund-Nasen-Schutz einkaufen zu gehen. Auch fehle die Gastronomie. „Die Leute kaufen lieber hier gezielt ein, bevor sie in eine andere Stadt fahren“, so Strauß. Auch mit Blick auf den fehlenden Weihnachtsmarkt hat sich die Werbegemeinschaft alle Mühe gegeben, die City mit zusätzlichen Weihnachtsbäumen in einen festlichen Lichterglanz zu hüllen.

Unschlüssigen Weihnachtswünsche-Kunden empfiehlt er den Stadt-Gutschein, der an fünf Verkaufsstellen (Blumenecke Markwort, Paul Meyer, Optik Wetter, Firma Bergenroth und Schuhhaus Pape) mit einer Summe ab 10 Euro erworben werden kann. „Er kann bei rund 40 Partnern eingelöst werden und die Kaufkraft bleibt in der Stadt.“

„Wir erleben gerade ganz viel Solidarität von unseren Kunden“, bestätigte auch Sabine Asmus, Geschäftsinhaberin vom Spiel- und Schreibwaren Klaper am Marktplatz. „Wir merken hier, dass wir eine Kleinstadt sind- und das im positiven Sinne – die Kunden gehen nun ganz gezielt in die Läden, um einzukaufen“, sagt sie Mit der Bitte „nicht auf den letzten Drücker einkaufen zu gehen“, richtet sie sich an alle Kunden. „Die Logistik der Lieferanten ist ausgereizt. Sollte noch was bestellt werden müssen, wäre es besser, wenn es nicht zu knapp vor dem Weihnachtsfest ist“, sagt Asmus.