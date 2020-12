Manche Orte in Salzgitter bleiben im Dunkeln

Je dunkler die Tage, desto mehr fallen Bereiche auf, die nicht vernünftig ausgeleuchtet sind – das gilt auch in Salzgitter. In den meisten Fällen sehen sich dabei die Ortsräte als direkte Ansprechpartner für Bürger, die sich an (Nicht-)Lichtverhältnissen stören. Wie berichtet, sind diesen Gremien hier aber bereits seit einigen Jahren die Hände gebunden, das letzte Wort in Beleuchtungsfragen hat stets der Rat der Stadt.

Ratsherr Rainer Armbrust, der auch im Ortsrat Nordost sitzt, hatte angekündigt, diese Zuständigkeiten in Kürze auf die Tagesordnung bringen und eine Abänderung zugunsten der lokalen Organe anstreben zu wollen. Gegenüber unserer Redaktion teilte er nun jedoch mit, dass man sich in der SPD-Ratsfraktion darauf geeinigt habe, mit solch einem Vorstoß bis zum kommenden Herbst zu waren – nämlich dann, wenn der neue Rat sich nach der Kommunalwahl konstituiert hat. Salzgittersee: Leser beklagt fehlende Beleuchtung der Parkplatz-Wege Was bis dahin bleibt, sind die Sorgen der Menschen. „Leider hat man vergessen, die Wege zu den Parkplätzen zu beleuchten“, schreibt etwa ein Leser in Bezug auf den Salzgittersee. Das Gewässer selbst ist seit vergangenem Dezember rundum mit LED-Leuchten erhellt, während es nebenan dunkel bleibt. Der Leser meint hier insbesondere den Bereich des südlich gelegenen Parkplatzes (nahe Humboldtallee). „Die Beleuchtung der Zuwegung war 2019 nicht Bestandteil des Salzgittersee-Projekts“, teilt Stadtsprecherin Maren Landwehr auf Nachfrage mit. Zur Verbesserung der Situation prüfe die Verwaltung aber, ob es möglich sei, entlang der betroffenen Abschnitte mit „geringem Aufwand“ einzelne Lampen gewinnbringend aufzustellen. Hinweise zu Lichtbedarf nehme die Stadt gerne über das Ideen- und Beschwerdemanagement wie auch das Portal www.stoerung24.de entgegen, so Landwehr weiter. Thiede: Keine Beleuchtung rund um alte Tonkuhle, aber neue Lampen am Hagenholz Noch nichts eingetroffen sei hinsichtlich der ehemaligen Tonkuhle in Thiede, nun ein kleiner See. Hier hatte ein weiterer Leser mangelnde Beleuchtung beklagt. Landwehr: „Diese Maßnahme dient vorrangig der Verkehrssicherung öffentlich gewidmeter Straßen und Wege, dazu gehört der genannte Bereich nicht.“ Nach grober Schätzung würde die Erhellung der Wege rund um die Thieder Tonkuhle circa 80.000 Euro kosten. Zu behaupten, es tue sich nichts in der Stadt, wäre jedoch falsch. „Die alten Leuchten am Hagenholz sind durch hellere ersetzt worden“, berichtet Dieter Schneider, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Thiede, gegenüber unserer Zeitung – und schickt ein „herzliches Danke“ an die Verwaltung hinterher.