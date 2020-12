Lebenstedt: SuPer Salzgitter bringt „rollenden Weihnachtsbraten“

Bereits um kurz nach 12 Uhr am Montagmittag hat sich zwischen Monument und Petri-Apotheke eine nicht zu übersehende Menschenschlange gebildet. Grund dafür war ein „rollender Weihnachtsbraten“: Gianluca Calabrese und seine Mitstreiter vom Verein SuPer Salzgitter haben in der Lebenstedter Innenstadt zu vorweihnachtlicher Kulinarik zum Mitnehmen geladen.

Aktion von SuPer Salzgitter: Rund 300 kostenlose Essensportionen gehen weg

Zur kostenfreien, teils durch Spenden finanzierten Auswahl gab es Krustenbraten und Hähnchenbrustfilet, außerdem Gemüse und Kartoffeln. „Wir wollen ein Zeichen der Solidarität in Corona-Zeiten senden“, erklärte SuPer-Salzgitter-Gründer Calabrese. Das Angebot war ausdrücklich an „jeden, der Hunger hat“ gerichtet – und die Nachfrage entsprechend groß. Rund 300 Essensportionen, so die Rückmeldung am frühen Abend, konnten die Ehrenamtlichen letztlich ausgeben.

140 davon gingen – nach Vorbestellung – über den speziell angebotenen Bringdienst weg. Mit insgesamt acht Fahrzeugen waren Vereinsmitglieder wie auch Mitarbeiter des Kooperationspartners TAG Wohnen hierfür unterwegs. „Toll, dass unsere Aktion so gut angenommen wurde“, freute sich Calabrese. Für Aufmerksamkeit gesorgt hat sie ebenfalls: Ein Fernsehteam von Sat.1 schaute eigens in Lebenstedt vorbei.

Erneute Essensausgaben am Samstag in Salzgitter-Bad

Am kommenden Samstag geht es dann in Salzgitter-Bad weiter. Ab 12 Uhr sind Calabrese und sein Team zur Essensausgabe vor der Energieberatung am Klesmerplatz sowie dem NOW-Stadtteiltreff am Martin-Luther-Platz zugegen.