Salzgitter: CDU-Ratsfraktion will Investoren Druck machen

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt hat hinsichtlich des Doppelhaushaltes 2021/22 den Antrag auf Schaffung einer sogenannten „Task Force Wohnungswirtschaft“ eingebracht. „Bau- und ordnungsrechtliche Belange in den Wohnquartieren sollen verstärkt angegangen werden, damit Investoren und Großeigentümer bei Missständen schneller in die Gänge kommen und diese beseitigen lassen“, erklärte Ratsherr und Ortsbürgermeister Nordost Christian Striese gegenüber unserer Zeitung.

CDU-Antrag: „Mangelnde Instandhaltungen schaffen ungesunde Wohnverhältnisse“

Hintergrund sind unter anderem ausgefallene Laternen am Pappeldamm in Thiede, die trotz wiederholter Bitte bislang nicht vom zuständigen Verwalter repariert wurden. „Durch mangelnde Instandhaltungen und Sanierungen entstehen ungesunde Wohnverhältnisse“, heißt es in dem CDU-Antrag.

Mit der „Task Force“ solle nun eine fachdienstübergreifende Stelle geschaffen werden, die „solche Problemlagen erkennt und die Eigentümer nachhaltig zum Handeln auffordert.“ Dazu gehöre auch die Koordination ordnungsrechtlicher Maßnahmen sowie das Zusammenwirken mit allen betroffenen Anwohnern und Stellen.