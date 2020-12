Er ist nicht nur der Schönste, sondern auch der Vielseitigste. Der Spielplatz des Familien Sport Bundes Salzgitter (FSB) gewinnt den Spielplatzwettbewerb der WEVG Salzgitter, Volksbank BraWo und Sport-Thieme. Und das zu recht, sagt auch Jurymitglied Sylvia Fiedler

Platz mitten in der Natur

„Der Platz punktet mit stationären und mobilen Elementen mitten in der Natur, die die gesamte Familie ansprechen. Besonders und darum preiswürdig ist außerdem die Tatsache, dass Jugendliche aus dem Verein diesen Spielplatz betreuen“, berichtet Fiedler. Paula, Laura, Dennis und ihr Team haben mit ihrer kreativen Bewerbung aus vielen Bildern, einer Präsentation und einem Video die fünfköpfige Jury beim lokalen Energieversorger überzeugt.

Jeder Spielplatz hat seine Besonderheiten

Dieser hat im Sommer zum Wettbewerb aufgerufen sowie mit Sponsoren und dem Verein „Wir helfen Kindern“ attraktive Preise ausgelobt. „Die Entscheidung war wirklich nicht einfach. Jeder Spielplatz hat seine Besonderheiten“, erzählt Rainer Krause, kaufmännischer Geschäftsführer der WEVG. Daniela und Carolin Giffhorn nehmen den Hauptpreis mit 800 Euro von Jurymitglied Rainer Ahlers von Sport Thieme auf dem naturnahen Spielplatz entgegen. „Wir freuen uns sehr und wollen einen Tischkicker oder ein Spielset für den Innenbereich anschaffen“, freut sich Jugendwartin Carolin Giffhorn.

MTV gewinnt zweiten Platz

Den zweiten Platz belegt der Spielplatz des MTV Salzgitter. Neben Klassikern, wie Rutsche und Klettergerüst, laden das weitläufige Gelände zu unbeschwertem Spielspaß ein, heißt es in der Laudatio von Sylvia Fiedler.

Weiteres Spielgerät mit Preisgeld

Die 500 Euro-Preisgeld nehmen Anke und Felix Brennecke vom Verein mit einem Lächeln entgegen. „Wir freuen uns riesig darüber und können nun ein weiteres Spielgerät anschaffen“, so Anke Brennecke. Auch in Ringelheim war die Freude groß. Denn den dritten Preis, mit 300 Euro, gewinnt der Spielplatz des STV Ringelheim. Hier heißt es klein aber fein, während die „Großen“ auf dem Platz bolzen, können die Kinder naturnah in Ruhe spielen. Vereinsvorsitzender Dirk Blume und Friedhelm Schürholz nehmen überrascht den Preis entgegen und wollen damit die Schaukel erneuern.

Da aufgrund der derzeitigen Corona-Bedingungen keine offizielle Preisverleihung möglich ist, wurden den Preisträgern jedem persönlich die Gewinne überreicht. Dabei entstand auch ein Film, der die Projekte und Gewinner vorstellt.

Film der Preisverleihung im Internet

Er ist demnächst unter www.wevg.com zu sehen. Die Laudationen übernahm Sylvia Fiedler. „Wir freuen uns sehr über die kreativen Bewerbungen und die gute Zusammenarbeit der Jurymitglieder.“ berichten Matthias Giffhorn, Marketing-Chef der WEVG. Er hofft, dass beim kommenden Wettbewerb noch mehr „schlummernde Perlen“ den Anreiz finden sich zu bewerben.