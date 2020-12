Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Fachgeschäft für Tierbedarf in der Marienbruchstraße in Salzgitter-Lebenstedt. Das meldete die Polizei am Wochenende.

