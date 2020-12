Drei alkoholisierte Angler kentern auf Salzgittersee

Auf dem Salzgittersee ist am Sonntagnachmittag ein Boot mit drei angetrunkenen Anglern gekentert. Die Männer stürzten in das kalte Wasser, ein Passant sprang zur Rettung des Trios in die Fluten, schildert ein Polizeisprecher. Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus, auch ein Rettungshubschrauber war zwischenzeitlich angefordert. Als die Feuerwehr den Ort des Geschehens erreichte, waren die drei Männer bereits ans Ufer gebracht worden. Sie kamen leicht unterkühlt ins Krankenhaus in Lebenstedt.

Drei Männer alkoholisiert und und in Anglerhosen im Boot

Gegenüber der Polizei gaben die drei Männer (33, 35, 58) an, sich plötzlich auf einer Seite des Bootes befunden zu haben, das durch die Gewichtsverlagerung kenterte. Weil sie in Anglerhosen ins Wasser stürzten, hatten sie Probleme an Land zu gelangen.

Zudem hatte das Trio der Polizei zufolge Atemalkoholwerte zwischen 0,6 und 2,2 Promille. Gegen sie wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet: Laut See-Verordnung ist es verboten, dort zu trinken. Der Verstoß gegen das Abstandsgebot bleibt hingegen offenbar ohne Folgen, schildert ein Sprecher der Polizei Salzgitter.

Boot mit drei Personen an Bord auf dem Salzgittersee gekentert Boot mit drei Personen an Bord auf dem Salzgittersee gekentert Auf dem Salzgittersee kenterte am 20. Dezember ein Boot. Die drei Personen an Bord erlitten Unterkühlungen. Foto: Rudolf Karliczek / BZV

Boot mit drei Personen an Bord auf dem Salzgittersee gekentert Auf dem Salzgittersee kenterte am 20. Dezember ein Boot. Die drei Personen an Bord erlitten Unterkühlungen. Foto: Rudolf Karliczek / BZV

Boot mit drei Personen an Bord auf dem Salzgittersee gekentert Auf dem Salzgittersee kenterte am 20. Dezember ein Boot. Die drei Personen an Bord erlitten Unterkühlungen. Foto: Rudolf Karliczek / BZV

Boot mit drei Personen an Bord auf dem Salzgittersee gekentert Auf dem Salzgittersee kenterte am 20. Dezember ein Boot. Die drei Personen an Bord erlitten Unterkühlungen. Foto: Rudolf Karliczek / BZV

Boot mit drei Personen an Bord auf dem Salzgittersee gekentert Auf dem Salzgittersee kenterte am 20. Dezember ein Boot. Die drei Personen an Bord erlitten Unterkühlungen. Foto: Rudolf Karliczek / BZV



Boot mit drei Personen an Bord auf dem Salzgittersee gekentert Auf dem Salzgittersee kenterte am 20. Dezember ein Boot. Die drei Personen an Bord erlitten Unterkühlungen. Foto: Rudolf Karliczek / BZV

Boot mit drei Personen an Bord auf dem Salzgittersee gekentert Auf dem Salzgittersee kenterte am 20. Dezember ein Boot. Die drei Personen an Bord erlitten Unterkühlungen. Foto: Rudolf Karliczek / BZV

Boot mit drei Personen an Bord auf dem Salzgittersee gekentert Auf dem Salzgittersee kenterte am 20. Dezember ein Boot. Die drei Personen an Bord erlitten Unterkühlungen. Foto: Rudolf Karliczek / BZV

Boot mit drei Personen an Bord auf dem Salzgittersee gekentert Auf dem Salzgittersee kenterte am 20. Dezember ein Boot. Die drei Personen an Bord erlitten Unterkühlungen. Foto: Rudolf Karliczek / BZV

red