Apotheken in Salzgitter haben Masken-Kundenansturm hinter sich

Seit Kurzem können Personen über 60 Jahre und solche, die zu Corona-Risikogruppen zählen, in Apotheken je drei kostenlose FFP2-Masken erhalten. Der Andrang war gerade zu Beginn auch in Salzgitter groß, vielerorts bildeten sich Warteschlangen. „Und zwar von morgens bis abends“, sagt Damla Albayrak. Sie ist Pharmazeutisch-Technische Assistentin in der Land-Apotheke mit Sanitätshaus in Barum. „Anfangs lief es ein wenig chaotisch. Seit dieser Woche ist es etwas ruhiger, weil viele Leute ihre Masken inzwischen haben.“

„Viele unzufriedene Kunden“ habe sie in der vergangenen Woche erlebt, erzählt Kerrin Bock, Chefin der Apotheke am Schützenplatz in Salzgitter-Bad. „Es gab lange Schlangen vor unserer Apotheke.“ Und dann das: Wegen Problemen in der Lieferkette waren nicht ausreichend filtrierende FFP2-Masken für jeden auf Lager. „Wir haben deshalb allen Kunden zunächst nur ein Exemplar mitgegeben und jedem die spätere Abholung zweier weiterer Masken per Kassenbon bescheinigt.“

Apotheker kritisieren kurze Vorbereitung für Verteilung von FFp2-Masken

In Apothekerkreisen habe der Begriff „hopplahopp“ die Runde gemacht - denn die Zeit zwischen Beschlussfassung des Bundes und Verkündung der kostenfreien Maskenausgabe an einem Donnerstag und der Umsetzung durch die Apotheken ab dem folgenden Montag, so Kerrin Bock, sei ambitioniert gewesen. Ähnlich kritisch äußert sich Jan Weber, Inhaber der Petri-Apotheke in Lebenstedt. „Ich habe am 10. Dezember von der Schutzmaskenverordnung aus der Presse erfahren, am 15. Dezember sollte die kostenfreie Ausgabe starten. Das war eine ambitionierte Aktion, die wir Apotheker aus dem Boden stampfen mussten.“

Zumal, so ergänzt Weber, „die Info-Lage sehr vage war“. Immerhin: „Der Bund hat uns netterweise die Masken bezahlt.“ Und er habe keinen Kunden enttäuscht wegschicken müssen. „Wir hatten durchgängig ausreichend FFP2-Masken zur Verfügung.“

Apotheker: FFP2-Masken nur für Einmalgebraucht gedacht

Den nächsten Kundenstrom erwarten die Apotheker ab Anfang Januar, dann wird die Verteilung der Mund-Nasen-Bedeckungen fortgesetzt. Krankenkassen versenden Abholcoupons für weitere sechs Masken an ihre zu Risikogruppen gehörenden Kunden, sogenannte Berechtigungsscheine. „Allerdings wird pro eingelöstem Coupon eine Zuzahlung von zwei Euro fällig“, sagt Jan Weber. Gleiches wiederholt sich im Februar, dann gibt es abermals sechs Masken pro Bezugsberechtigtem. Der Lebenstedter Apotheker sieht sich gewappnet: „Wir haben reichlich geordert und Zehntausende Exemplare auf Lager.“

Er weißt indes darauf hin, dass die eng anliegenden Virenfiltermasken nur für den Einmalgebrauch gedacht sind. „Sobald sie durchfeuchtet sind, gehören sie in den Müll.“ Maximal bis zu 20 Stunden seien die FFP2-Masken verwendbar, betont auch Apothekerin Kerrin Bock. Darauf weise die Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie ebenfalls in einem Begleitschreiben hin.

