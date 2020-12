Straffes Pensum: Weihnachtsmann beschenkt in Sehlde 86 Kinder

„Von drauß‘ vom Walde komm‘ ich her, ich muss euch sagen: Es weihnachtet sehr!“ Nanu! Da haben Lisa, Toni und der kleine Leo große Augen gemacht, als am späten Nachmittag des 23. Dezember der Weihnachtsmann an ihrer Tür läutete.

Sehldes Weihnachtsmann machte sich bereits am 23. auf: „Sonst schaffe ich das gar nicht“

Nein, dieser Weihnachtsmann – nennen wir ihn Reinhard – hatte sich nicht im Datum geirrt und war auch nicht durch Corona verwirrt: „Es gibt so viel artige Kinder im Ort, die ich beschenken muss. Wenn ich erst morgen los gehe, schaffe ich das alles gar nicht“, gestand er leicht gehetzt.

Immerhin galt es 86 Sehlder Kinder, vom Baby bis zum Alter von elf Jahren, zu beschenken. „Wir haben verschiedene Tüten gepackt, mit Süßigkeiten und Spielsachen für die Kleinen, aber auch mit Stiften und Radiergummis für die älteren Kinder.“ Das verriet sein treuer Knecht, der dem rotbemantelten Geschenkebringer an jenem regnerischen Spätnachmittag folgte. Bei so viel überraschender Freude hatte Lisa auch gleich das Gedicht vom „Schneemann auf der Straße“ parat.

Sehlde: Geschenke-Aktion auch als Ersatz für ausgefallenen Weihnachtsmarkt

„Weihnachtsmann Reinhard“, der in der übrigen Zeit des Jahres das Amt des Sehlder Bürgermeisters bekleidet, erklärte den Hintergrund der unverhofften Hausbesuche: „Die Kinder mussten in dem Corona-Jahr auf so viel verzichten. Auch unser schöner Weihnachtsmarkt in Sehlde konnte nicht stattfinden, bei dem die Kinder sonst immer beschenkt wurden.“ Da habe man sich zu dieser coronakonformen Stippvisite entschlossen, erklärte er - um mit wehendem Bart und Mantel zum nächsten Haus zu eilen.