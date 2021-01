Silvesternacht in Salzgitter verlief weitgehend ruhig

Größere Verschmutzungen suchte man am Neujahrsmorgen in Salzgitter vielerorts vergeblich. Bis auf wenige Vorfälle blieb die Silvesternacht ruhig, berichten auch Polizei und Feuerwehr (Symbolbild).

Was erwartet Salzgitter in der Silvesternacht? Es gab durchaus Befürchtungen bei den Einsatzkräften, die Polizei hatte ihre Präsenz stark erhöht. Doch die Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet: Der Jahreswechsel verlief viel ruhiger als in den Vorjahren. So jedenfalls die erste Einschätzung von Feuerwehr, Polizei und dem Helios-Klinikum.

Einsatzzahlen der Feuerwehr gehen stark nach unten

Der Rettungsdienst der Feuerwehr rückte im Laufe der Nacht rund 70 Mal aus, schildert Schichtleiter Michael Mann. In „normalen“ Silvesternächten seien es weit über 100. Einsätze mit Verletzungen, die auf Feuerwerkskörper zurückzuführen sind, habe es in diesem Jahr keine gegeben. Zwei Vorfälle hob er hervor: Einen beginnender Dachstuhlbrand in Barum, der jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Zeugen zufolge habe es einen lauten Knall gegeben, möglicherweise detonierte ein Böller in einem Sofa auf dem Dachboden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Am frühen Neujahrsmorgen gegen 5.30 Uhr kam es zu einem Unfall in Lesse: Ein offenbar unter Drogen stehender Mann kam mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und geriet auf ein Privatgrundstück. Er kollidierte mit einem Zaun, einem massiven Eisentor sowie mit einem auf dem Grundstück abgestellten Auto - um dann kopfüber auf dem Innenhof des Anwesens zum Liegen zu kommen. Der Sachschaden: rund 50.000 Euro.

180 Notrufe in der gesamten Polizeiinspektion

Bei der Polizeiinspektion Salzgitter-Peine-Wolfenbüttel gingen rund 180 Notrufe in der Silvesternacht ein, schildert ihr Sprecher Matthias Pintak. 48 Mal waren Streifenwagen im Stadtgebiet Salzgitter und Umgebung unterwegs. „Klingt viel – ist es aber nicht“, so Pintak. Seine Kollegen sprechen von der ruhigsten Silvesternacht seit vielen Jahren.

Auch Corona-Partys habe man nicht ausgehoben, Verstöße gegen Corona-Auflagen seien nur wenige festgestellt worden.

Notaufnahme so ruhig wie selten

Im Helios-Klinikum Salzgitter gab es keinen einzigen Patienten mit Feuerwerksverletzungen in der Notaufnahme, schildert der Ärztliche Direktor und Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Dr. Dietmar Loitz. „In der Notaufnahme war es vergleichsweise sehr ruhig.“ Ein positives Fazit kann wohl auch die Stadtreinigung ziehen: Wo sonst leere Sektflaschen und pappige Böllerreste die Straßen verschmutzen, war an diesem Neujahrsmorgen nichts zu sehen.