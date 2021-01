Drogenhandel: Prozess gegen „Paten von Salzgitter“ beginnt erneut

Am Landgericht in Braunschweig begann im Januar der Prozess um den Drogenhandel innerhalb der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel. Angeklagt sind drei Insassen der Haftanstalt, darunter der „Pate von Salzgitter“ (Archivfoto).

Salzgitter. Am Landgericht in Braunschweig geht es um mutmaßliche Drogengeschäfte im Gefängnis Wolfenbüttel. Dort saß der verurteilte Schwerkriminelle ein.

Vier Angeklagte, sieben Verteidiger, 18 Hauptverhandlungstermine, mindestens 20 Zeugen: Die Neuauflage des Prozesses um die Rauschgiftgeschäfte in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel wird die achte große Strafkammer des Braunschweiger Landgerichts mindestens für ein halbes Jahr lang in Beschlag nehmen. Der erste Anlauf war im Frühjahr aufgrund der Corona- Pandemie nach zwei Monaten abgebrochen worden.

Auf der Anklagebank sitzt ab dem 27. Januar unter anderem der sogenannte „Pate von Salzgitter“. Der 28-Jährige soll der Kopf einer Bande gewesen sein, die im Gefängnis mit Drogen handelte, Mitinsassen erpresste und möglicherweise einen Vollzugsbeamten bestach. Die Polizei rechnet den Mann aus einer arabischstämmigen Großfamilie der Organisierten Kriminalität zu. Der Prozess findet deshalb unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt.

Aktuell verbüßt der „Pate“ eine Strafe von sechseinhalb Jahren

Zweimal war er bereits wegen Drogenhandels in großem Stil, Waffenbesitz und weiterer Straftaten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. In einem Fall hatte er bereits aus dem Maßregelvollzug heraus seine Geschäfte wieder aufgenommen, um kurz darauf erneut festgenommen zu werden. Nach einer neuerlichen Verurteilung zog er nach Ansicht der Braunschweiger Staatsanwaltschaft in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel einen regen Handel mit Betäubungsmitteln auf.

Die Drogen kamen über die Haftpost

Die Drogen wie Marihuana, Haschisch und das in der Heroin-Substitution eingesetzte Subutex sollen auf verschiedenen Wegen in das Gefängnis gelangt sein: Per Überwurf, etwa in Überraschungseiern, mit Drohnen oder als Haftpost. In letzterem Fall wurde Papier mit synthetischen Cannabinoiden bedampft und an Insassen geschickt. Von außen ist das Papier unauffällig.

Die Ehefrau des Paten, die als einzige in Freiheit war, soll für die Finanzen der Bande zuständig gewesen sein. Auf Antrag einiger Verteidiger hatte sich die Kammer im März 2020 zur Aussetzung entschieden – wegen „der Gefahr für die Gesundheit im Hinblick auf die Vielzahl der an diesem Verfahren beteiligten Personen“, so Gerichtssprecherin Maike Block-Cavallaro. Damit war die an bisher zehn Tagen erfolgte Beweisaufnahme hinfällig. Die Kammer hatte da schon zahlreiche Zeugen gehört, die nun erneut aussagen müssen.

Besonderer Prozess unter Corona-Bedingungen

Auch jetzt wird man wieder einen großen Saal benötigen: Vier Angeklagten stehen sieben Verteidiger zur Seite, die Kammer besteht aus drei Berufsrichtern und zwei Schöffen, dazu kommen Zeugen, Wachtmeister und Polizisten, eine Protokollkraft sowie die Vertreterin der Staatsanwaltschaft.