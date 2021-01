Wolfenbüttelerin leitet künftig Volksbank-Direktion Salzgitter

Eine gewichtige Führungsposition im Stadtgebiet ist neu besetzt. Nicole Mölling (48) führt ab sofort die Direktion Salzgitter bei der Volksbank „BraWo“. Sie folgt damit Steffen Krollmann nach, der bereits im August als Vorstandschef zur Arbeiterwohlfahrt nach Frankfurt/Main gewechselt ist. Übergangsweise hatte ihn der Leiter der Peiner Direktion, Stefan Honrath, vertreten. Das teilte die Bank am Montag Abend offiziell mit.

Wolfenbüttelerin kennt Salzgitter gut

Die Diplom-Kauffrau Mölling, die auch eine Bankausbildung vorweisen kann, kommt aus Wolfenbüttel. Sie war vor dem Wechsel zur Volksbank in Salzgitter rund 20 Jahre lang für eine Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig, zuletzt als Senior-Managerin mit Sitz in Hannover. Die Volksbank wertet die Stellenbesetzung als einen „Volltreffer“: So kenne Mölling nicht nur das Umfeld in Salzgitter, sondern besitze auch „ausgezeichnete Kontakte“ in der gesamten Region. So ist Mölling als Initiatorin von „Forum Frau und Wirtschaft“ in Braunschweig tätig, als Vorstandsmitglied des Verbands deutscher Unternehmerinnen Niedersachsen, im Beirat „TransferHub 38“ der TU Braunschweig und der Ostfalia. Zudem leitet sie den Arbeitskreis evangelischer Unternehmer mit und ist aktiv in der Union Kaufmännischer Verein von 1818 in Braunschweig.

Mölling blickt ihrer neuen Aufgabe mit Freude entgegen: „Leiterin der Direktion Salzgitter zu sein, bedeutet für mich, Mehrwerte zu schaffen und Vertrauen aufzubauen.“ Sie bezeichnet sich selbst als Netzwerkerin, die sich auf den persönlichen Austausch mit den Menschen in und um Salzgitter freut.

Vorgänger Krollmann war im August in Unfrieden von der Bank geschieden. Weil er die neue Stelle in Hessen antrat, ohne die vertraglich vereinbarte Kündigungsfrist mit der „BraWo“ einzuhalten, ist es zum Streit vor dem Arbeitsgericht in Braunschweig gekommen.

