Mann aus Salzgitter wegen Nacktbild-Erpressung verurteilt

Ein junger Mann aus Salzgitter zwang mindestens eine Frau via Smartphone zu sexuellen Handlungen und nahm dies heimlich auf. Mit den Aufnahmen erpresste er sie, ist das Amtsgericht Salzgitter überzeugt – und verhängte eine 16-monatige Freiheitsstrafe gegen den mutmaßlichen Erpresser. (Symbolbild)

Mit einer Freundin zusammen suchte sie nur einen Flirt im weltweiten Netz. Ein kurzer Chat, ganz unverbindlich. Was sollte schon geschehen? Dass Mehmet nicht sein echter Name war, bemerkt sie erst, als es zu spät ist – und er sie erpresst.

Was eine 28-Jährige vor dem Amtsgericht Salzgitter berichtet, könnte wohl vielen passieren. Am Anfang steht ein Video-Chat: Gemeinsam mit einer verheirateten Freundin spricht die alleinerziehende Ayşe (Name geändert) mit einem jungen Mann, der behauptet, aus Hannover zu stammen. Man schäkert. Ayşes Freundin sagt Sätze wie: „Ich brauche auch mal ein wenig Abwechslung. Man isst ja auch nicht jeden Tag die gleichen Nudeln.“ Sprüche, von denen man nicht möchte, dass der eigene Ehemann sie hört.

Er droht, die heimlichen Nacktaufnahmen an ihre Kontakte zu versenden

Zweifel an Mehmet hegen die Frauen da noch nicht. „Er kam voll sympathisch rüber.“ Dass er zu diesem Zeitpunkt offenbar bereits Screenshots fertigt und sie auskundschaftet, sei ihnen nicht aufgefallen.

Dass es sich bei Mehmet nicht um einen Prinzen handelt, sondern einen gefrusteten, arbeitslosen 26-Jährigen ohne Perspektive und mit erheblichen Problemen, ahnen sie nicht.

Kurz nach dem ersten Chat meldet er sich erneut bei Ayşe. Er droht, den Mann ihrer Freundin über deren Internet-Aktivitäten zu informieren. „Sie ist doch verheiratet!“ Ayşe lässt sich auf weitere Telefonate ein. Auch als er sie auffordert, mehr von sich zu zeigen. „Ich habe mich betrunken“ und gemacht, wozu er sie aufforderte, schildert sie dem Gericht. Dass er über ein zweites Gerät Aufnahmen mitschneidet, habe sie erst danach mitbekommen. Denn rasch forderte er Geld, ansonsten würde er die Nacktaufnahmen an ihre 150 Facebook-Freunde und Verwandten übermitteln: Für eine junge Frau aus konservativ-muslimischen Elternhaus eine Katastrophe.

Und so kauft sie die von ihm geforderte Gutscheinkartenkarte eines großen Versandhändlers. Erst 50 Euro, dann steigert sich die Summe. Einmal schafft Ayşe es auch, 300 Euro zusammenzukratzen, indem sie sich Geld leiht. Dann ist die alleinerziehende Mutter zweier Kinder am Ende ihrer finanziellen Möglichkeiten – und schaltet die Polizei ein. „Ich konnte nicht mehr.“

Gibt es weitere Opfer?

„Er zeigte mir auch Bilder anderer Frauen auf seinem Laptop und sagte: 'Dachtest du, du bist die Einzige?'“, schildert Ayşe dem Gericht. „Deshalb bin ich dann auch zur Polizei und habe das durchgezogen. Ich wollte nicht, dass auch andere so leiden wie ich.“

Ihr gegenüber habe sich „Mehmet“ als „Psychopath“ bezeichnet, der die eigene Schwester vergewaltigt habe. „Ich habe ihm das geglaubt und dachte: Irgendwann steht der vor meiner Tür.“ Teilweise habe sie stundenlang mit ihm telefonieren müssen. „Ich durfte nicht auflegen.“

Ein Ermittler übernimmt das Telefon, während sie mit „Mehmet“ spricht. Doch der droht nur – und sendet die Aufnahmen doch noch an Ayşes Verwandte und Kontakte. Dazu schrieb er auf ihrem Profil: „Ruf mich an. Ich mache alles.“ Dazu ihre Nummer.

Sie steht als „Schlampe“ da. Freundschaften zerbrechen. Ihr Vater und ihr Bruder sprechen monatelang nicht mit ihr. „Mein Vater hat mir nicht ins Gesicht geschaut.“

Einkäufe bringen Ermittler auf die Spur

Doch die Gutscheinkarten sollten „Mehmet“ zum Verhängnis werden: Denn die Ermittler können nachvollziehen, wer die Einkäufe tätigt. Er kauft davon etwa eine Spielkonsole und 20 Kilogramm Premium-Shisha-Kohle.

In der Realität ist Ayşes Peiniger ein kleinlauter, schmaler Mittzwanziger, zu 50 Prozent schwerbehindert, der unter Betreuung steht. Ein Gutachter attestiert ihm eine unterdurchschnittliche Intelligenz sowie eine instabile Persönlichkeit. Schuldfähig sei er trotzdem.

Wie das mit der Erpressung passiert sei, will der Richter wissen. „Ich weiß auch nicht“, sagt Mehmet nur.

Mehmet hat Schulden, keine Ausbildung und ist nach vielen Jahren im Kinderzimmer seiner Eltern in eine eigene Wohnung gezogen. „Ich hatte keinen Bock mehr, dort zu leben.“ Doch besser ist das nicht. „Mir ist langweilig. Ich weiß nicht, was ich machen soll.“ Bereits in der Vergangenheit versuchte er, Frauen mit Bildaufnahmen zu erpressen. Zudem ziert ein Raub sein Vorstrafenregister.„Dabei habe ich aber nur zugeguckt.“ Unter Bewährung stand er zur Tatzeit trotzdem.

Staatsanwältin ist von weiteren Opfern überzeugt

Die Staatsanwältin hegt keine Zweifel, dass es weitere Opfer gibt, die Mehmet über das Internet aussuchte. „Ganz gezielt.“ Eine Einschätzung, der der Richter folgt – wie auch beim Strafmaß. Ein Jahr und vier Monate soll Mehmet wegen zweifacher Erpressung und der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs in Haft. Eine Bewährung, wie vom Verteidiger gefordert, komme nicht infrage.

„Das war eine schändliche, verwerfliche Tat. Sie haben bei einer unbescholtenen Person erheblichen Schaden verursacht und können froh sein, dass wir nicht aufklären konnten, wer die anderen Frauen sind.“ Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht: Der Angeklagte hat Berufung eingelegt.

Chatten mag Ayşe seitdem nicht mehr. „Ich bin auch nicht mehr bei Facebook. Das war mir eine große Lektion. Ich bin nur froh, dass mein Vater wieder mit mir redet.“