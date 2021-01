Salzgitters Gesundheitsamt hat am Donnerstag 32 Neuansteckungen und einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

Gesundheitsamt meldet weiteren Corona-Toten in Salzgitter

Das Gesundheitsamt der Stadt Salzgitter hat am Donnerstag einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Dabei handelt es sich um einen über 60 Jahre alten Bewohner eines Alten- und Pflegheimes, der unter Vorerkrankungen litt und in einem Krankenhaus verstorben ist. Es ist der bislang 39. Fall seit Ausbruch des Virus‘.

Corona: 32 Neuinfektionen in Salzgitter - Inzidenz steigt wieder

Außerdem erfasste das Gesundheitsamt 32 Neuansteckungen. Hierbei handelt es sich, so heißt es, überwiegend um im Familienumfeld aufgetretene Fälle.

Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen seit Ausbruch liegt somit aktuell bei 1867, akut infiziert sind 242 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 71,91 (+11,5 gegenüber Mittwoch).