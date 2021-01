Salzgitters Linke frischt den Streit um Lindenallee wieder auf

Die Linken haben zahlreiche Anträge für die Etatberatungen am Mittwoch im Finanzausschuss und am 20. Januar im Rat eingereicht. Die Themen reichen vom Radverkehr über Steuern bis zu sozialen Belangen.

Ausbau der Radwege

So will die Fraktion, dass die Verwaltung die Machbarkeit, Varianten und Kosten des Baus eines Radwegs von Salzgitter-Bad zur Ostfalia-Hochschule in Calbecht prüft. Als Alternative schlägt sie die Neu- und Umgestaltung der Verbindung zwischen Salzgitter-Bad und dem Campus vor. Die Planungskosten in Höhe von 100.000 Euro sollen durch Ausgaben für das Radverkehrskonzept gedeckt werden.

„Wenn mehr Studierende sicher den Campus mit dem Fahrrad erreichen“, argumentiert Fraktionschef Hermann Fleischer, „bedeutet das eine Entlastung der Umwelt und der Parkplatzsituation am Campus“. Auf Wunsch der Linken sollen Planungskosten über 80.000 Euro 2022 für den Lückenschluss desRadwegs an der Nord-Süd-Straße (K 12) zwischen der Einmündung der Landesstraßen (L 636 und L 670) bereitgestellt werden.

Streit um Lindenallee wird wieder aufgegriffen

Die Verwaltung soll dem Rat bis zum Sommer vorschlagen, wie die Baukosten in Höhe vom 1 Million Euro gedeckt werden können. Den Bau eines gesonderten Radwegs fordern die Linken an der der Berliner Straße zwischen Marienbruchstraße und Chemnitzer Straße. Damit greifen sie den 2018 versandeten Streit um den Schutz der dortigen Lindenallee wieder auf. Die Fraktion fordert, den Parkstreifen vor den Bäumen auf die westliche Fahrbahn zu verlegen und den Autoverkehr vor den Ampelanlagen auf jeweils zwei Fahrspuren laufen zu lassen. Die Kosten schätzen sie auf rund 130.000 Euro.

Von Bädern, Steuern und einem Kreisverkehr

Außerdem macht sich die Fraktion stark dafür, dass in Salzgitter als Maßnahme gegen den Klimawandel natürliche und zusätzliche Versickerungsflächen ausgebaut oder geschaffen werden, Rentner vergünstigt die städtischen Bäder nutzen können und weitere Auszubildende für die Verwaltung gewonnen werden. Zudem fordern die Linken, die Vergnügungssteuer von 20 auf 22 Prozent anzuheben, um der finanziell klammen Stadt zusätzliche Einnahmen in Höhe von jährlich rund 250.000 Euro zu sichern.

Die Fraktion regt zudem den Bau eines kleinen Kreisels im Bereich von Kaiserstraße und Schützenplatz in Salzgitter- Bad an – dafür soll die Stadt ein Konzept erstellen.